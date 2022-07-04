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好去處｜「中環夏誌」免費活動任玩　中環海濱「露營」、聽音樂會、玩水泡陣 (10:51)

中環海濱活動空間由即日至9月18日舉行「SummerFest中環夏誌」，多項大型暑假常駐活動及遊戲，如「山系野營」、「玩野樂園」、「潮藝乒乓」、水泡陣等，裝置藝術「A Shoppin'Baby」——56個不倒娃娃換上傳統民族服飾，最適合打卡影相。每逢周末設有不同特備節目，本周五（12日）晚上將有管樂團「眾樂團」表演，演奏《獅子王》、《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔雪奇緣》等經典動畫樂曲。

周末精選節目包括：「I Wanna Fly車迷攝影會」（13/8）、國際象棋同樂日（14/8）、「香港街舞節」（20/8）、「香港平衡車嘉年華」（21/8）等。中環夏誌節目時間表（活動如有更改，以主辦單位公布為準）

中環夏誌特備節目——幻想曲戶外音樂會

日期：8月12日 （星期五）

時間：下午6時至晚上9時

地點：中環海濱活動空間入口位於3號閘口（近添馬公園）

Summer Fest中環夏誌

日期：即日至9月18日

時間：周一至周五︰下午4時至晚上10時；周六、日及公眾假期︰請看節目時間表

地點：中環海濱活動空間入口位於3號閘口（近添馬公園）

費用︰免費入場（部分活動須事先報名）

詳情︰中環夏誌網站

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