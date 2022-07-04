好去處｜「中環夏誌」免費活動任玩　中環海濱「露營」、聽音樂會、玩水泡陣 (10:51)

中環海濱活動空間由即日至9月18日舉行「SummerFest中環夏誌」，多項大型暑假常駐活動及遊戲，如「山系野營」、「玩野樂園」、「潮藝乒乓」、水泡陣等，裝置藝術「A Shoppin'Baby」——56個不倒娃娃換上傳統民族服飾，最適合打卡影相。每逢周末設有不同特備節目，本周五（12日）晚上將有管樂團「眾樂團」表演，演奏《獅子王》、《美女與野獸》、《阿拉丁》、《魔雪奇緣》等經典動畫樂曲。