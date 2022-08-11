疫苗通行證｜「黃碼」4天自動轉「藍碼」　一文看使用小貼士 (11:16)

完成醫學監測當天 上午9時自動轉「藍碼」

一般情況下，持「黃碼」的人在完成4天醫學監測後當天，「安心出行」流動應用程式上午9時會自動將「黃碼」轉為「藍碼」。如果未能自動轉碼，可先檢查是否有網絡連線，因系統必須透過網絡連線才能轉碼，另外可嘗試在「設定」版面按「每日更新」。如需要協助，可致電「安心出行」服務熱線2626 3066，職員於每日早上7時至晚上9時提供協助。

旅客抵港明起精簡流程

另外，醫務衛生局表示，由周五（12日）凌晨零時起，抵港旅客流程精簡如下：

1) 旅客抵埗後在一號客運大樓的採樣站登記，即場做核酸檢測及快速抗原檢測採樣。

2) 持有綠色健康申報二維碼的人完成採樣後，可直接辦理入境手續及認領行李。離開行李認領大堂時若已有快速抗原檢測陰性結果，便可乘搭點對點交通前往指定檢疫酒店，等候核酸檢測結果及進行檢疫。

3) 持有粉紅色健康申報二維碼的人（即疫苗接種符合登機要求但指定檢疫酒店預訂資料未能經系統確認），完成採樣後要前往機場中場客運廊進一步確認相關文件及資料，完成後才可繼續辦理入境手續。

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