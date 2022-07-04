麻疹｜6歲女染麻疹潛伏期無外遊無接觸患者　一文了解麻疹及預防方法【附麻疹疫苗資訊圖】 (21:29)

●什麼是麻疹？

．由麻疹病毒引起的高傳染性疾病

●麻疹如何傳播？

．可透過空氣中飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播

．透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播風險較低

．病人從出疹前4天至出疹後4天內可傳染他人

●麻疹病徵及潛伏期？

．潛伏期一般為7至18天，但可長達21天

．初期病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅、口腔內出現白點，通常在感染後10至12天出現

．出現初期病徵3至7天後，皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮

．病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡

．孕婦感染麻疹一般不會引致畸胎，但孕婦死亡率較其他女患者高3倍，亦有可能導致流產、早產及嬰兒出生時體重過輕；如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染初生嬰兒日後患可致命「亞急性硬化性全腦炎」的風險較高

● 如何治療麻疹？

．目前未有特定療法針對麻疹，但可用藥物紓緩病徵，亦可用抗生素治療由細菌引致的併發症

．一般可在一星期內自然康復，死亡率低於千分之一，患者康復後一般不會留有疤痕

● 如何預防麻疹？

．接種疫苗是預防麻疹的最有效方法：接種後身體約需兩星期產生免疫力；接種兩劑疫苗後預防效果可達97%【不同年齡的人對麻疹有足夠免疫力嗎？】【政府提供的含麻疹疫苗】

．維持良好的個人及環境衛生

．保持室內空氣流通

．麻疹患者在出疹後4日內不應上學或上班，以免傳染未有免疫力的人

資料來源：世界衛生組織、衛生防護中心、明報資料室

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