麻疹｜6歲女染麻疹潛伏期無外遊無接觸患者　一文了解麻疹及預防方法【附麻疹疫苗資訊圖】 (21:29)

衛生防護中心今日（10日）公布一宗本地麻疹個案，涉事6歲女童曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，潛伏期及病毒傳染期內亦沒有外遊，她留醫一日後已出院【女童個案詳情】。本港在2019年曾爆發麻疹疫情，逾70人感染。據衛生防護中心資料，麻疹病重者呼吸系統、消化道及腦部會受影響，嚴重可致死；孕婦一旦感染麻疹，更可能導致流產。
●什麼是麻疹？
．由麻疹病毒引起的高傳染性疾病
●麻疹如何傳播？
．可透過空氣中飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播
．透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播風險較低
．病人從出疹前4天至出疹後4天內可傳染他人
●麻疹病徵及潛伏期？
．潛伏期一般為7至18天，但可長達21天
．初期病徵包括發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅、口腔內出現白點，通常在感染後10至12天出現
．出現初期病徵3至7天後，皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮
．病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡
．孕婦感染麻疹一般不會引致畸胎，但孕婦死亡率較其他女患者高3倍，亦有可能導致流產、早產及嬰兒出生時體重過輕；如孕婦於生產前後的短時間內感染麻疹，其受感染初生嬰兒日後患可致命「亞急性硬化性全腦炎」的風險較高
● 如何治療麻疹？
．目前未有特定療法針對麻疹，但可用藥物紓緩病徵，亦可用抗生素治療由細菌引致的併發症
．一般可在一星期內自然康復，死亡率低於千分之一，患者康復後一般不會留有疤痕
● 如何預防麻疹？
．接種疫苗是預防麻疹的最有效方法：接種後身體約需兩星期產生免疫力；接種兩劑疫苗後預防效果可達97%【不同年齡的人對麻疹有足夠免疫力嗎？】【政府提供的含麻疹疫苗】
．維持良好的個人及環境衛生
．保持室內空氣流通
．麻疹患者在出疹後4日內不應上學或上班，以免傳染未有免疫力的人