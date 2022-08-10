天氣｜天文台：木蘭遠離本港　三號強風信號料維持至晚上6時 (12:00)

【09:46】天文台表示，熱帶風暴木蘭現時最接近香港，隨後會逐漸遠離。三號強風信號會至少維持至下午3時。

在上午近10時，木蘭集結在香港之西南約400公里，即在北緯19.8度，東經111.4度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶。

【05:03】三號強風信號現正生效，天文台表示，三號風球會至少維持至中午。由於熱帶風暴木蘭中心附近的烈風範圍較小，並與香港保持一定距離，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則需要發出較高熱帶氣旋信號的機率不高。

在上午5時，木蘭集結在香港之西南約440公里，即在北緯19.0度，東經111.8度附近，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶。現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響會有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，木蘭會在未來數小時最接近本港，在香港西南面350公里外掠過。

天文台提醒，今早（10日）正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能導致低窪地區水浸，市民應提高警惕。