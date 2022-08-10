相對濕度高｜吸濕劑使用注意　定期更換防濕氣回滲　用完需棄勿廢物利用 (09:10)

吸濕劑選購使用注意：

1. 購買及使用前，檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

2. 確保使用環境密封，保持櫃門或容器蓋子緊閉。減少開啟次數及時間，有助減少濕氣入侵。

3. 吸濕劑含防霉劑或有毒除害劑，勿存放在食物和食具的地方，避免讓兒童接觸。

4. 留意盒裝吸濕劑上層沒有剩餘白色氯化鈣且下層積水較滿時，代表吸濕劑效能飽和，需更換。

5. 吸濕盒內的水或溶液應按包裝指示處理，勿讓液體濺到皮膚或衣物，勿用盒內的水淋花。

6. 用過的吸濕劑及塑膠器皿需棄掉，曾盛載有毒除害劑（如鄰苯基苯酚）的吸濕劑容器不宜廢物利用。

7. 硅膠防潮珠烘乾重用時，留意若用焗爐或微波爐加熱烘乾時的功率，以防熱力太大損毁吸濕劑結構。

吸濕盒 vs. 掛裝吸濕袋 vs. 小型吸濕包特點

．吸濕盒

特點︰吸濕量高，吸濕速度快

使用注意︰勿傾側或倒轉擺放，因盒內的氯化鈣吸附空氣的水分後會潮解變成液體，液體會刺激人體皮膚，亦會弄髒衣物。

適合擺放位置︰寬大空間（如衣櫃、鞋櫃、衣箱）

．掛裝吸濕袋

特點︰慳位，吸濕速度較慢

使用注意︰避免吸濕劑被衣物或重物擠壓，以減低滲漏機會。

適合擺放位置︰小衣櫃、不常開的儲物櫃或櫥櫃

．小型吸濕包、硅膠防潮珠

特點︰體積較小，吸濕量較少。使用約三個星期後，吸濕量會迅速放緩。

使用注意︰倘若忘記更換，吸濕包內的水氣有可能回滲到周圍環境。防潮珠重用次數有限。

適合擺放位置︰小抽屜、小型儲物箱

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