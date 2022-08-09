天氣｜天文台App查閱天氣資訊教學　助掌握熱帶氣旋襲港最新資訊 (18:43)

．何處查閱最新風暴路徑？

當有熱帶氣旋襲港時，天文台App會啟動風暴路徑一欄，主頁會顯示「風暴路徑」按鈕，按入後可見風暴路徑圖。若再按地圖中的熱帶氣旋標誌，可得知熱帶氣旋未來數天的更多預測資訊。

．何處查看衛星圖像及雷達圖像？

打開左上角的選單，在「天氣監測圖像」欄目下，按「衛星圖象」或「雷達圖象」，便可看到過去6至24小時內，廣東沿岸以至亞洲的相關天氣圖像。

．何處查閱未來兩小時會否落雨？

在主頁按入「定點降雨及閃電預報」，可查看未來兩小時本港降雨預測，亦可在地圖中按某個區，查看該區未來兩小時的降雨預測。

．何處查閱過去一小時及24小時雨量？

主頁的「今日天氣資訊」下，按入「一小時雨量」欄目，可看到過去一小時及24小時的全港各區雨量分佈。

．如何查閱全港各區天氣資訊，包括氣溫、相對濕度、風向風速等資料？

打開左上角的選單，在「天氣觀測」欄目下，按「分區天氣」，內有全港各區氣溫、相對濕度、本日最高及最低氣溫、風向風速等資訊。

．如何設定身處地區？

打開左上角的選單，按「設定」，在「選項」頁中按「設定我的位置」，在地圖中選取所在地區，主頁隨即顯示該區天氣資訊。