南海熱帶風暴命名「木蘭」　一文認識熱帶氣旋名字由來【短片．附西北太平洋熱帶氣旋名單】 (15:36)

香港自1952年起採用駐關島美軍制定的名單為熱帶氣旋命名。其後香港天文台認為風名應具更多本地特色，於1997年向世界氣象組織颱風委員會提議，改用西北太平洋國家或地區建議的風名，後來有14個國家和地區各提出10個名輪流使用。新命名系統於2000年正式運作，由日本氣象廳的東京颱風中心負責，為區內達到熱帶風暴強度的熱帶氣旋按此名單命名。

若西北太平洋再有下一個強度達熱帶風暴的熱帶氣旋，料會以朝鮮提供的「米雷」命名。「米雷」是回聲的意思，比喻颱風委員會將颱風信息傳送給各會員。

根據2022年1月1日起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字名單，「米雷」之後10個熱帶氣旋名字：

．馬鞍：香港提供，代表馬鞍山

．蝎虎：日本提供，代表蝎虎星座

．軒嵐諾：老撾提供，是老撾一個國家保護區的名稱

．梅花：澳門提供，稱梅花耐寒，代表中國人的堅毅

．苗柏：馬來西亞提供，意即頸部有斑點的鴿子，馬來西亞人喜愛飼養的雀鳥

．南瑪都：米克羅尼西亞提供，是當地納佩島（Pohnpei）一個著名廢墟，有太平洋威尼斯之稱

．塔拉斯：菲律賓提供，意即「銳利」

．奧鹿：韓國提供，是鹿的一種，善良、體積細小，生活在荒野的森林

．玫瑰：泰國提供，代表玫瑰花

．洛克：美國提供，馬里亞納群島原住民查摩洛人男性的名字

（天文台）

2022年1月1日起生效的西北太平洋及南海熱帶氣旋名字

2022年熱帶氣旋名稱的意義