天氣｜天文台：除非木蘭顯著增強或風力明顯上升　否則三號強風信號周三凌晨2時前維持 (20:57)

【20:55】天文台表示，熱帶風暴「木蘭」會在今晚（9日）至明早（10日）繼續靠近廣東沿岸，但由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，除非木蘭顯著增強，或本港風力有明顯上升趨勢，否則三號強風信號會在明日凌晨2時前維持。天文台會密切留意木蘭的發展及動向，評估是否需要發出更高的信號。

木蘭目前集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。現時本港普遍吹強風，但受驟雨影響有猛烈陣風，離岸海域及高地間中吹烈風。此外，明日正值天文大潮，木蘭引起的風暴潮有可能在明早導致低窪地區水浸。

【16:52】天文台表示，與熱帶風暴「木蘭」相關的廣闊外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸，並為本港帶來大驟雨、猛烈陣風及雷暴。由於木蘭中心附近的烈風範圍較小，現時距離廣東沿岸仍較遠，除非木蘭顯著增強，或採取更為接近本港的路徑，否則三號強風信號會在晚上10時前維持。

木蘭目前集結在香港之西南偏南約520公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

【11:28更新】天文台在上午11時25分發出三號強風信號，會最少維持至今日下午6時。隨後會否發出更高的信號，要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化。

上午11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約580公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。與其相關的廣闊外圍雨帶正影響南海東北部及廣東沿岸，本港普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，今日有驟雨、雷暴及猛烈陣風，雨勢有時頗大。

【10:15】天文台預料高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。

【08:35】一號戒備信號現正生效。上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日（9日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。

本港地區今日多雲，有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間氣溫徘徊在29度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，稍後風勢進一步增強。海有大浪及湧浪。展望明日（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍然有驟雨。

【04:00】天文台於今日（9日）凌晨3時40分發出一號戒備信號。在凌晨4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早10時前維持。天文台隨後會視乎本港風力變化，考慮改發三號強風信號。

天文台表示，本港今日會受該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。