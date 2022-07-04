天氣｜一號戒備信號生效　天文台：視乎風力變化　上午10時至下午1時考慮發三號強風信號 (10:20)

【08:35】一號戒備信號現正生效。上午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約590公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會繼續靠近廣東沿岸，並稍為增強。受其外圍雨帶影響，本港今日（9日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。離岸及高地吹強風，稍後普遍風勢會進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，在今日上午10時至下午1時之間考慮改發三號強風信號。

本港地區今日多雲，有狂風驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。日間氣溫徘徊在29度左右。吹清勁偏東風，離岸及高地吹強風，稍後風勢進一步增強。海有大浪及湧浪。展望明日（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍然有驟雨。

【04:00】天文台於今日（9日）凌晨3時40分發出一號戒備信號。在凌晨4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約660公里，預料向北移動，時速約18公里，移向廣東西部至海南島一帶，並逐漸增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今早與香港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今早10時前維持。天文台隨後會視乎本港風力變化，考慮改發三號強風信號。

天文台表示，本港今日會受該熱帶低氣壓的外圍雨帶影響，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面會有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。