天氣｜天文台：周二早上考慮發一號戒備信號　新界今晚料有強陣風 (19:01)

明日料狂風驟雨雷暴

【18:45】本港地區今晚（8日）及明日（9日）天氣預測：多雲，有狂風驟雨及雷暴，明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。吹清勁偏東風，明日離岸及高地吹強風。海有大浪及湧浪。展望周三風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。隨後一兩日仍然有驟雨。

明早考慮掛一號波

【12:13】天文台表示，位於南海中部的低壓區現時與香港保持約800公里距離，其結構較為鬆散。按照現時預測，該低壓區會在今晚稍後至明早逐漸發展為熱帶氣旋。天文台會視乎其實際發展及動向，在明早考慮發出一號戒備信號。預料該低壓區隨後會移向廣東西部至海南島一帶。

【08:44】上午8時30分，天文台錄得氣溫攝氏26.3度，相對濕度95%。驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。此外，一個低壓區正為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台表示，按照現時預測，位於南海中部的低壓區會在今日稍後至明日逐漸發展為熱帶氣旋。天文台會視乎該低壓區屆時的實際發展及動向，考慮發出一號戒備信號。預料該低壓區隨後會移向廣東西部至海南島一帶。

本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。日間短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏東風。展望明日及後日（10日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。隨後一兩日仍然有驟雨。