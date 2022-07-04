瘧疾｜衛生防護中心：瘧疾不會人傳人　本港市區近年沒發現病媒蚊【附外遊建議】 (15:58)

衛生防護中心指出，本港的按蚊包括微小按蚊及傑普爾按蚊。根據食物環境衛生署的瘧疾病媒監察資料，本港市區近年未有發現該兩種按蚊，除2021年在大欖涌水塘附近發現有傑普爾按蚊的滋生外，過去10年均沒有在其他地點發現微小按蚊或傑普爾按蚊的滋生。瘧疾患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。重症瘧疾病情比較嚴重，如沒有適當治療，可導致死亡。

衛生防護中心呼籲外遊者，應於出發前了解目的地的瘧疾風險，並採取以下預防措施：

• 穿着寬鬆、淺色長袖上衣及長褲，並於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑；

• 在戶外，避免使用有香味的化妝品或護膚品，並按指示重複使用昆蟲驅避劑；

• 出發前最少六星期，應徵詢醫生意見，並採取額外預防措施，免被蚊叮；

• 外遊期間，如到流行地區的郊外旅行，應帶備便攜式蚊帳，並在蚊帳上使用殺蟲劑氯菊酯。勿將氯菊酯塗在皮膚上；

• 從瘧疾流行地區回港後14日內，須繼續使用昆蟲驅避劑。

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