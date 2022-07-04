精神科醫生：MIRROR粉絲由Disconnect到Reconnect　互相傾訴走出陰霾 (13:21)

精神科專科醫生麥永接接受明報電子平台組訪問，提及近日接觸的一名MIRROR粉絲個案。該名粉絲原本買了肇事當日之後的演唱會場次，但看畢意外事發時片段後，即晚感到驚慌、頭暈、作嘔、失眠，徵狀持續至翌日。麥永接解釋，這屬急性壓力反應，尤見於經歷創傷後，該粉絲還想過能否繼續聽MIRROR的歌、追星，以及將來會否再看演唱會。

在意外發生後，MIRROR粉絲間的通訊群組亦一度「沉寂」。麥永接說，這狀況令該粉絲更感失落，覺得「disconnect」（與他人中斷連繫），腦海浮現更多不確定性。直至近日各個粉絲相關群組逐漸回復通訊，該粉絲透過群組間互相傾訴、支持，漸漸走出心理創傷。他解釋，與自己有相近背景的人，更容易引起共鳴、彼此更易理解，「感覺好似一起經歷創傷事件，追星也能互相照顧，就好似『reconnect』（重新連繫）咗」。

按心意抒發 聆聽者「就咁聽已可」

彼此傾訴時需否有所避忌？麥永接建議，隨自己心意抒發，聆聽一方「就咁聽已可以」，畢竟粉絲間的傾訴「講少少已經明」。至於該名粉絲，過了一周後，現已可再聽MIRROR的歌，而當日的害怕情緒、失眠徵狀亦漸漸散去。

視創傷經歷為成長

麥永接引述該名粉絲稱，有感近年聽MIRROR的歌幫助自己渡過困難，現在不應該因為這件意外，抹殺了藝人及粉絲雙方努力。他表示，面對創傷事件難免有不開心，人總希望切勿發生不幸的事，惟這是「無得揀」，應視創傷經歷為成長。以該名MIRROR粉絲為例，曾與其他粉絲disconnect，之後reconnect，一同經歷今次演唱會意外帶來的創傷情緒，有感粉絲間更團結，更為珍惜這份友誼。

文：葉明傑