展覽好去處｜K11 Musea幻覺蛋糕館、藝術館睇「關公」、會展Affordable Art Fair感受香港 (15:14)

1. Affordable Art Fair@會展：逾千件本地及國際當代藝術品展出。今年特別推介由Jonathan Jay Lee策展的「Young Talent Hong Kong x Next Gen」項目，26名香港藝術家以眼中的香港、香港人、香港日常、香港遊樂場等為靈感創作。 [收費及活動詳情]

日期：即日至8月7日

地點：灣仔香港會議展覽中心

2. K11 MUSEA Art Karnival：全港首個幻覺蛋糕館、逾20件世界級藝術作品免費睇[詳情]

日期：即日起至9月11日

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

3. 香港藝術館「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」：展出40件意大利卡波迪蒙特博物館借出的文藝復興後期及巴洛克作品。本港視覺藝術家周俊輝在取材及構圖上模仿名畫《阿波羅與瑪爾敘阿斯》，創作融入香港地標及文化的《關公大戰外星人》。[詳情]

日期：即日至11月2日

地點：香港藝術館二樓專題廳（尖沙嘴梳士巴利道10號）

4. 香港藝術館「漢字城韻——書法中的詩舞畫樂」：展出逾70件香港藝術家書法作品的館藏，以文學、舞蹈、圖像和音樂配合展示，讓觀眾暢遊詩舞畫樂之間。[詳情]

日期：即日至2023年9月17日

地點：香港藝術館二樓香港藝術廳

5. 香港科學館「八大‧尋龍記」：展出8組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以嶄新角度及多媒體互動體驗，帶觀眾認識存在於億萬年前的恐龍對人類的啟示。[詳情]

日期：即日至11月16日

地點：香港科學館二樓展覽廳（免費入場，須預約）

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