消費券2022｜8月7日派第二階段首期消費券　原登記人領2000元　新登記人領3000元【附領券資訊、短片】 (11:17)

．現有登記人，以及符合政府所列「有條件成永久居民者」資格準則的新登記人

第二階段全期共獲發5000元消費券，8月7日發放的第一期將有2000元。

．年滿18歲、屬香港永久居民的合資格新登記人

第二階段全期共獲發1萬元消費券，8月7日發放的第一期將有3000元。

如透過八達通收取消費券，合資格登記人會在消費券發放後收到手機短訊通知。如透過AlipayHK、BoC Pay、PayMe、Tap&Go拍住賞及WeChat Pay HK收取消費券，政府會直接將消費券存入合資格登記人指定的支付工具帳戶，只需開啟應用程式便可使用消費券。

以八達通領消費券的市民，可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：

．設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站

．7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店（只需向店員示意，毋須先消費）

．設於指定港鐵站及商場的八達通服務站

．「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

註：如實體八達通卡已轉移為手機八達通，則毋須拍卡，可透過「八達通」應用程式直接按鍵領取。

領取消費券詳情

消費券2022專輯：bit.ly/3OzIcrR

八達通消費券 相關報道：

消費券2022．八達通｜用戶要否重新登記？疑惑逐項解答【附實用連結】