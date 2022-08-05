法律Q&A｜律師：登報脫離關係無法律效力　夫婦離婚即可解除翁媳關係 (20:56)

新民黨立法會議員容海恩今（5日）登報發聲明，宣布與被指涉違《港區國安法》的家翁袁弓夷脫離「爺媳關係」。登報脫離關係有否法律效力？家翁與媳婦法律上算不算家人？夫婦離婚是否等於自動脫離翁媳關係？明報電子平台組訪問CPH Legal執業律師陳柏豪，解答法律Q&A。
問：登報脫離關係有沒有法律效力？法庭承認否？
答：於報紙刊登聲明並無法律效力，只可説明個人立場，昭告天下，示意自己不希望與此人有關的事再有任何瓜葛。
雖然無法透過登報脫離關係，但日後如發生法律爭議，報紙上的書面聲明可能可被視為證據，用以證明自己是否持有某種立場，然而法庭是否承認聲明人確實有此立場，仍需要視乎具體事實情況。
如家翁被起訴某些刑事罪行，媳婦雖不會被牽連，但如媳婦與家翁曾有金錢往來，可能會被警方視為協助或教唆家翁干犯該刑事罪行的證據。然而，媳婦在報紙刊登聲明脫離關係，以及提及自己對相關刑事罪行的立場，或可被視為證明自己與該犯罪行為無關及自己沒有「犯罪意圖」的證據。
問：翁媳法律上算不算是家人？
答：不同法例下，對「家人」的定義稍有不同。例如根據第486章《個人資料（私隱）條例》第2條，家人包括藉姻親關係而與某人有親屬關係的人。
但在某些條例下，例如第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第262D條下家人只包括其配偶、父母、子女、兄弟姊妹、祖父母或外祖父母、孫、孫女、外孫或外孫女；姻親關係則沒有包括在内。
另外，根據香港法律第73章《無遺囑者遺產條例》，在沒有遺囑情況下，媳婦沒有權利繼承家翁的遺產。
問：夫婦離婚是否等於解除翁媳關係？
答：若法庭作出離婚判令，雙方解除婚姻關係，不再是對方的配偶，媳婦與家翁的姻親關係亦會解除。
問：可否循法律程序脫離關係？
答：如果是父母與子女，法律上不能脫離關係。而父母與子女之間，最重要的法律關係，就是根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》，父母及子女之間的遺產繼承權。如父母及子女不希望對方繼承自己的遺產，唯一方法是訂立遺囑，並列明對方並非受益人。夫妻之間脫離關係，就可依離婚程序。除此以外，法律上其實沒有脫離關係的程序。
翁媳關係並非第73章《無遺囑者遺產條例》下可繼承遺產的親屬，因此脫離翁媳關係與否，在法律上沒有重大意義。除了如上述提及就自己立場作出的聲明，在部分刑事案件可能可作為聲明人有否「犯罪意圖」的證明，惟與脫離關係一事並沒有直接關係。
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