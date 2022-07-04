消費券2022｜7-Eleven、OK便利店八達通領券優惠　百佳、惠康、萬寧、屈臣氏消費券優惠一覽 (16:31)

電子消費券第二階段將於8月7日起分期發放，7-Eleven、OK便利店、百佳、惠康、萬寧、屈臣氏等超級市場及零售店分別推出消費券優惠，本文整理相關優惠供市民參考。
● 7-Eleven：7-Eleven領八達通消費券送$3優惠券兩張 7仔現金券買300元送30元[詳情]
● OK便利店：OK領八達通消費券 送4張5元現金券[詳情]
● 百佳：百佳買$1500禮券送$200優惠券 易賞錢App會員額外賞$100電子優惠券
● 惠康：購買惠康現金券買$1000送$50 買$2000送$120
由8月5日至9月1日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1000即送$50，買$2000送$120。購買現金券會額外獲贈價值$120品牌優惠券。[詳情]
● 萬寧：購買萬寧禮券買$1000送$50 買$2000送$100 買$3000送$200
由8月8日至31日，於萬寧分店購買禮券即享額外回贈，買$1000送$50，買$2000送$100，買$3000送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定。[詳情]
● 屈臣氏：八達通、Alipay用戶、BoCPay用戶門市消費$300減$30
屈臣氏即日起至9月30日推出消費券購物賞優惠。門市限定：八達通、AlipayHK、BoCPay用戶，滿$300減$30；BoCPay用戶滿$550減$60。網店限定：八達通、AlipayHK，滿$800減$100[詳情：bit.ly/3vps8C7]
● city'super及LOG-ON：city'super「消費券加碼賞」 會員買city'super或LOG-ON $1000購物券 獲贈$100電子禮券
消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR
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