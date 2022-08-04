瘧疾｜30非洲抵港者染瘧疾一人死　一文了解瘧疾及預防方法 (21:28)

●什麼是瘧疾？

瘧疾是由瘧原蟲屬寄生蟲所致，共有5種寄生蟲會導致人類瘧疾，其中惡性瘧原蟲和間日瘧原蟲危害最大。惡性瘧原蟲是最致命的瘧疾寄生蟲，在非洲大陸上最流行。間日瘧原蟲是撒哈拉以南非洲之外大部分國家的主要瘧疾寄生蟲。

●瘧疾如何傳播？

．由受感染的雌性瘧蚊傳播。雌性瘧蚊在叮咬瘧疾患者後會受感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。

．不會在人與人之間傳播。

．可透過輸入受污染血液或血液製成品、器官移植或共用刺針或針筒傳播。

．可於懷孕或生產時，由母親傳染胎兒或初生嬰兒。

●瘧疾潛伏期？

．因應不同致病瘧原蟲種類而有所不同。

．通常在被受感染的瘧蚊叮咬7至30天後發病，但潛伏期可達數月或更長。

●瘧疾病徵？

．最初的症狀包括發燒、頭痛、寒顫，通常會在受感染蚊蟲叮咬後10至15天顯現。

．其他病徵包括肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛。

．併發症包括貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、器官衰竭、昏迷。

．如不治療，惡性瘧原蟲瘧疾可能在24小時內發展成嚴重疾病，甚至死亡。

● 如何治療瘧疾？

．醫生會處方抗瘧疾藥物和其他支援治療，去除患者體內的瘧原蟲。

．須根據醫囑完成整個抗瘧疾藥物療程，以確保徹底根除體內的瘧原蟲。

● 如何預防瘧疾？

．預防被蚊叮咬。孕婦及6個月或以上的兒童可以使用含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。如兒童前往蚊傳疾病流行的國家或地區而可能被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺。

．如要前往瘧疾流行的地區，應在出發前最少6個星期諮詢醫生的意見，以便採取預防措施及於需要時獲取預防瘧疾藥物。世衛去年首次推薦使用全球首款瘧疾疫苗，但現時香港沒有已註冊的預防瘧疾疫苗。

註：婦女在懷孕期間感染瘧疾，可能對孕婦和胎兒構成不良影響。因此，如非必要，孕婦應盡量避免前往瘧疾流行的地區。

資料來源：世界衛生組織、衛生防護中心