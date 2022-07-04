消費券2022｜7-Eleven領八達通消費券送$3優惠券兩張　7仔現金券買300元送30元 (15:30)

優惠1：「7仔買住賞」購買7-Eleven現金券買300元送30元及1000 yuu積分

由8月7日至9月30日，於7-Eleven分店購買現金券即享額外回贈，買300元（一套10張30元現金券）即送30元現金券及1000 yuu積分。優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完或送完即止。可使用任何支付工具購買，現金券的有效期至2023年1月31日，贈送的30元現金券有效期至2022年10月31日。

優惠2：「著數享不停」使用八達通領取消費券獲贈6元優惠券

由8月7日至11日，凡於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張3元優惠券。贈送的3元優惠券有效期至8月18日，凡購物滿30元，即可使用。

優惠3：使用AlipayHK享高達65元優惠券

由8月3日至9月27日，於AlipayHK App掃碼及關注7-Eleven品牌Channel，限時領取7-Eleven品牌Channel 10元優惠、AlipayHK x 7-Eleven獨家賞5元優惠及AlipayHK新登記用戶50元迎新優惠，合共高達65元優惠。

消費券2022 優惠資訊：

OK便利店領八達通消費券 送4張5元現金券

百佳買$1500禮券送$200優惠券 易賞錢App會員額外賞$100電子優惠券

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR