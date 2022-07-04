消費券2022｜消費券餘額不足付款？Tap & Go、PayMe及BoC Pay增值方法 (10:06)

電子消費券第二階段將於8月7日起分期發放，選用BoC Pay、PayMe或Tap & Go（拍住賞）領取消費券的市民，若消費券餘額不夠購買「心頭好」，市民如何在應用程式內增值帳戶，盡用每分每毫？
●BoC Pay
增值方法：若消費券餘額不足以支付交易，BoC Pay會彈出「立即增值」提示，點擊後會跳轉至增值頁面，並要自行輸入增值金額。用戶可選擇已綁定的智能帳戶、支付帳戶或信用卡，自行增值至消費券帳戶，增值完成後會獲短訊及電郵通知。
提提你：
．可於消費券有效期內增值消費券帳戶，累積增值上限$10,000。
．消費券帳戶不提供自動增值功能。
．消費券到期後，政府消費券餘額會自動退還予政府；自行增值餘額則會於消費券到期後5個工作天內，自動轉回用於增值的智能帳戶、支付帳戶或信用卡，餘額轉回後會有短訊通知。
●PayMe
增值方法：若消費券餘額不足以完成交易，PayMe會自動從PayMe錢包扣除餘額；若錢包結餘同樣不足，要即時增值才可完成交易。
提提你：
．消費券到期後，剩餘款項會自動退還予政府。
●Tap & Go（拍住賞）
增值方法：若消費券餘額不足以完成交易，用戶可使用消費券計劃帳戶頁面的「增值消費券」功能，由銀行或電子錢包轉帳至主帳戶，再增值消費券「拍住賞」Mastercard帳戶或「拍住賞」銀聯帳戶。Tap & Go（拍住賞）增值教學
提提你：
．在第二階段消費券計劃，用戶只可增值一次，上限$3000。
．消費券到期後，政府消費券餘額會自動退還予政府。自行增值到消費券帳戶的餘額，會於消費券到期後一個月內，自動轉回「拍住賞」主帳戶或主帳戶的Mastercard帳戶。
消費券2022專輯：bit.ly/3OzIcrR