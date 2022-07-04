消費券2022｜消費券餘額不足付款？Tap & Go、PayMe及BoC Pay增值方法 (10:06)

●BoC Pay

增值方法：若消費券餘額不足以支付交易，BoC Pay會彈出「立即增值」提示，點擊後會跳轉至增值頁面，並要自行輸入增值金額。用戶可選擇已綁定的智能帳戶、支付帳戶或信用卡，自行增值至消費券帳戶，增值完成後會獲短訊及電郵通知。

提提你：

．可於消費券有效期內增值消費券帳戶，累積增值上限$10,000。

．消費券帳戶不提供自動增值功能。

．消費券到期後，政府消費券餘額會自動退還予政府；自行增值餘額則會於消費券到期後5個工作天內，自動轉回用於增值的智能帳戶、支付帳戶或信用卡，餘額轉回後會有短訊通知。

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●PayMe

增值方法：若消費券餘額不足以完成交易，PayMe會自動從PayMe錢包扣除餘額；若錢包結餘同樣不足，要即時增值才可完成交易。

提提你：

．消費券到期後，剩餘款項會自動退還予政府。

更多PayMe領取政府消費券常見問題

●Tap & Go（拍住賞）

增值方法：若消費券餘額不足以完成交易，用戶可使用消費券計劃帳戶頁面的「增值消費券」功能，由銀行或電子錢包轉帳至主帳戶，再增值消費券「拍住賞」Mastercard帳戶或「拍住賞」銀聯帳戶。Tap & Go（拍住賞）增值教學

提提你：

．在第二階段消費券計劃，用戶只可增值一次，上限$3000。

．消費券到期後，政府消費券餘額會自動退還予政府。自行增值到消費券帳戶的餘額，會於消費券到期後一個月內，自動轉回「拍住賞」主帳戶或主帳戶的Mastercard帳戶。

更多Tap & Go（拍住賞）領取政府消費券常見問題

消費券2022專輯：bit.ly/3OzIcrR