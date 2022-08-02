佩洛西抵台灣　大陸斥「竄訪」向美提嚴正交涉　解放軍周二晚起台灣周邊海空演習【短片】 (23:44)

東部戰區今晚起台周邊聯合海空演習

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，東部戰區周二（2日）晚起將在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，包括在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演習，在台海進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。施毅表示，這次行動是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。

解放軍8月4日至7日環繞台灣軍演及實彈射擊

新華社則報道，解放軍將於8月4日中午12時至8月7日中午12時，在台灣周邊多個海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，呼籲船和飛機不要進入上述海域和空域。從新華社報道的附圖可見，軍演的6個區域環繞台灣周邊。

在北京，外交部指出，佩洛西是現任美國國會領導人，她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受。針對佩洛西竄訪中國台灣地區，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

外交部亦表示，中方嚴正敦促美方停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止以各種形式支持縱容「台獨」分裂勢力，停止在台灣問題上說一套、做一套，停止歪曲虛化掏空一個中國原則，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的「四不一無意」承諾落到實處，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠。

佩洛西：訪台反映美支持台民主堅定不移

佩洛西抵台後，在晚上11時於Twitter留言稱，今次與代表團訪台，反映美國在支持台灣民主方面堅定不移的承諾，而代表團與台灣當局領導層會面，將重申對台的支持及共同利益，包括推動印太地區自由開放。

台外交部較早時在YouTube開啟「2022/08/02重要貴賓機場迎賓直播」。YouTube直播連結

（台灣外交部YouTube/新華社）