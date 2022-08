佩洛西專機進入台灣「領空」 (22:15)

【22:15】航班追蹤網站Flightradar24於晚上10時11分在Twitter表示,呼號SPAR19的佩洛西專機已進入台灣「領空」。

【21:54】航班追蹤網站Flightradar24表示,由於人們「史無前例地」持續追蹤呼號SPAR19的佩洛西專機,令網站負荷大增,部分用家或難以連上該網頁,Flightradar24團隊正在修復問題。網站較早前已顯示,SPAR19航班是以台北松山機場為目的地。

【19:01】外界關注佩洛西會否到訪台灣,航班追蹤網站Flightradar24顯示,截至晚上7時,逾33萬網民正追蹤該航班。根據Flightradar24,該班呼號SPAR19的航班未有列明目的地。另外,亦未知佩洛西是否在該班機上。

美第三交椅佩洛西擬訪台觸中方「紅線」 華外交部批違一個中國原則 「必然高度敏感」

佩洛西座機傳繞菲律賓晚9時半抵台

佩洛西料今晚抵台 解放軍戰機飛近台海中線 台三軍強化戰備整備

佩洛西擬訪台 布林肯促華避免局勢升級 北京稱一切嚴重後果應由美方負責

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr— Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022