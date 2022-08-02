佩洛西專機進入台灣「領空」 (22:15)

【22:15】航班追蹤網站Flightradar24於晚上10時11分在Twitter表示，呼號SPAR19的佩洛西專機已進入台灣「領空」。

Flightradar24網站塞車

【21:54】航班追蹤網站Flightradar24表示，由於人們「史無前例地」持續追蹤呼號SPAR19的佩洛西專機，令網站負荷大增，部分用家或難以連上該網頁，Flightradar24團隊正在修復問題。網站較早前已顯示，SPAR19航班是以台北松山機場為目的地。

逾33萬人追蹤動向

【19:01】外界關注佩洛西會否到訪台灣，航班追蹤網站Flightradar24顯示，截至晚上7時，逾33萬網民正追蹤該航班。根據Flightradar24，該班呼號SPAR19的航班未有列明目的地。另外，亦未知佩洛西是否在該班機上。

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