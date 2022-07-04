美食博覽8月11日起會展舉行　設優惠門票支援消費券　一文看票價、購票方法 (15:56)

由香港貿發局主辦的美食博覽將於8月11日至15日在灣仔會展舉行，同場還有家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展。短片：美食博覽1元優惠食品率先看
展覽日期：8月11至15日（11日至14日上午10時至晚上10時；15日上午10時至下午6時）
展覽地點：香港會議展覽中心
●購買門票方法
可於快達票網站、購票熱線及會展售票處、全線7-11及Circle K便利店等購票。會展不設實體門票銷售，入口亦不設現金購票的售票處。大會在主要入口設收費站，參觀者可以八達通即時付費入場。
●票價
．25元──美食博覽「公眾館」及「貿易區」；家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展
．40元──美食博覽「尊貴美食區」、「公眾館」及「貿易區」；家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展
．免費進場──3歲或以下小童、65歲或以上長者
●10元優惠門票（只限會場入口收費站以八達通即時付費）
．上午進場票：8月11、12及15日 中午12時前進場
．晚間進場票：8月11、12、13及14日 晚上6時後進場
＊註：可追加15元票價參觀同日的「尊貴美食區」
●支援電子消費券支付
隨着政府消費券第二階段將於8月7日起分期發放，大部分參展商表示會支援至少一項電子消費券的支付方式。
●單一收據滿200元可抽獎
展會期間每日舉行「多買多賞幸運大抽獎」，憑單一收據消費滿200元即可參加抽獎一次，每張收據上限抽獎5次。
●推「8月食．住．買」
大會已推出「8月食．住．買」網頁（https://ecoupon.hktdc.com/food/tabs/home），發放最新購物消息及快閃優惠，包括1元雞煲、鮑魚麵禮盒、榴槤冰皮月餅等。公眾可預先下載近200張電子優惠券。
●會場禁試食
大會表示，展場範圍（包括展位內）不可飲食或提供試食。
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