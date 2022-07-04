美第三交椅佩洛西擬訪台觸中方「紅線」　華外交部批違一個中國原則　「必然高度敏感」 (15:23)

中方一直強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」。中國駐美大使秦剛曾稱「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方不要在台灣問題上挑釁中國。佩洛西可能訪台一事已觸動中方神經，中方連日來嚴正警告將導致嚴重後果，又稱「解放軍絕不會坐視不管」。

中國國家主席習近平過去不止一次表示必須「實現祖國完全統一」。他在去年的紀念辛亥革命110周年大會重要講話中，強調「祖國完全統一的歷史任務一定要實現」，要挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。《紐約時報》分析稱，中共二十大將於今秋舉行，中共中央總書記習近平勢將尋求第三個任期，預料習近平為在二十大之前塑造強大形象，在台灣問題上會尤其強硬。習近平上月28日與美國總統拜登通電話時強調，中方在台灣問題上的立場是一以貫之，美方「玩火必自焚」。

至於1997年時任美國眾議院議長金里奇訪台，當時中方反應未如今次強烈，張軍稱近年台灣受外部勢力影響，島內形勢出現消極變化，「如果不對『台獨』勢力及時遏阻，局勢很可能走向失控」。

（綜合報道）