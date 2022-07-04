消費券2022｜PayMe、BoC Pay、Tap＆Go、AlipayHK、WeChat Pay HK領消費券疑惑解答 (11:16)

問：如何經BoC Pay、PayMe、AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK收取消費券？

答：政府核實登記人的資格後，會於發放日將消費券直接存入登記人指定的儲值支付工具帳戶。登記人只需開啟相關儲值支付工具應用程式，便可使用消費券。支付工具營辦商亦會透過應用程式推送通知、手機短訊或電郵，提醒消費券已發放到帳戶內。

問：購物時如何分辨是使用帳戶餘額或是消費券金額？

答：如透過BoC Pay、PayMe、AlipayHK、Tap & Go或WeChat Pay HK收取消費券，應用程式內均設有消費券計劃專區。消費券金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民付款時可自行選擇使用消費券或帳戶餘額，然後付款。

市民可在消費券專區內查詢已發放、已使用及未用的消費券金額，已獲發消費券的使用期限亦能於專區內查閱。

問：如更改了支付工具領取第二階段消費券，會否較遲收到消費券？

答：一般情況下，現有登記人不會因轉換支付工具而較遲收到第二階段的消費券。惟在個別情況下，如登記人被政府抽查，被要求提供相關證明文件，而登記人較遲遞交文件，登記人收取消費券的時間或會受影響。

問：如遺失電話/電話卡或無法登入收取消費券的支付工具帳戶，或有關帳戶已失效，應如何處理？

答：一般而言，遺失電話/電話卡的用戶可於其他電話重新安裝支付工具應用程式及登入，便可重新連結原有領消費券的帳戶。如帳戶已失效，市民可先聯絡支付工具營辦商（連結：各支付工具營辦商網頁及熱線）。

如無法重新啟動該失效帳戶，市民可親身前往消費券計劃秘書處（旺角彌敦道750號始創中心17樓），向職員表示儲值支付工具帳戶失效，並填寫「更改登記資料申請表格」；或致電熱線185000索取該表格，填妥後連同有效的香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。

詳情可瀏覽消費券計劃網站。

消費券2022專輯：bit.ly/3OzIcrR