食水安全｜食水奶白色或混濁變黃　處理有法　水務署建議勿從熱水水龍頭取水飲用煮食 (18:48)

1. 食水奶白色，怎辦？

處理方法：放水片刻，或讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消失後，食水便會回復清澈。

原因：水管系統內的食水會因受壓而含有較多溶解空氣。壓力下降時，水中溶解空氣較多，形成大量氣泡，令食水呈奶白色。

2. 食水混濁變黃，怎辦？

處理方法：假若水喉長時間（例如數小時或整晚）靜止，之後可放水最少兩分鐘，才取水飲用或煮食。假若大廈或單位新落成，新安裝水龍頭的首三日，宜每日早晚在食水水龍頭放水約15分鐘，才取水飲用或煮食。

原因：當食水供應暫停一段時間後再恢復時，水管內的沉澱物或會被沖起，令食水比平時稍為混濁。水管內積聚的沉澱物一般主要是熟石灰、微量鐵質或礦物質。

倘若食水變色的現象持續及情況嚴重，應僱用持牌水喉匠檢查單位水管，有需要時更換水管；亦應要求屋苑管理處檢查大廈水管系統及食水貯水箱。

3. 水龍頭出熱水，可以直接飲用嗎？

熱水可令喉管及裝置釋出更多雜質，應避免從熱水水龍頭取水飲用或煮食。

4. 電熱水壺有沉澱物，怎辦？

處理方法：檸檬汁有助去除黏附或沉澱在電熱水壺內的礦物質。

原因：食水含有微量礦物質，或會積聚及黏附在電熱水壺內。殘留在壼內的礦物質主要是鈣化物，微量鈣化物不會影響水質和健康。

水務署用水貼士

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