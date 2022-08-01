夏天心火盛吃苦助清熱　中醫推介兩苦味食材：萵筍、苦瓜 (09:19)

夏天酷熱適宜吃什麼？註冊中醫葉麗斌接受明報電子平台組訪問稱，夏天容易「心火盛」，出現心煩、多夢、身熱口渴、口舌或皮膚出現瘡瘍及面赤等徵狀，此時不妨吃苦味食物，幫助瀉心火和涼血，令身體達到平衡狀態。葉麗斌提醒不應盲目吃苦，宜適量進食，以下推介萵筍、苦瓜兩種苦味食材，有清熱的功效。
中醫推介兩苦味食材：
1.萵筍涼拌開胃
功效：性涼味苦，有利五臟、通經脈及清熱利尿的功效，可用作煮日常餸菜食用。如天氣熱無胃口，可選用涼拌方式製作。
進食宜忌：體質虛弱、寒性體質、脾胃虛弱和容易泄瀉的人不宜涼拌食用，可以煮熟後酌量食少許。
2.白肉苦瓜宜榨汁
功效：性寒味甘苦，具清熱瀉火、涼血降糖的作用。不同品種的苦瓜，在味道上或有少許分別，惟性質一致。若覺得綠苦瓜太苦，不妨吃白玉苦瓜，苦味較清淡且帶甘甜，水分又多，尤其適合榨汁飲用。
進食宜忌：體質虛弱、寒性體質、脾胃虛弱和容易泄瀉的人不宜涼拌食用，可以煮熟後酌量食少許。孕婦不宜飲苦瓜汁及大量食用熟苦瓜。
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