夏天心火盛吃苦助清熱　中醫推介兩苦味食材：萵筍、苦瓜 (09:19)

中醫推介兩苦味食材：

1.萵筍涼拌開胃

功效：性涼味苦，有利五臟、通經脈及清熱利尿的功效，可用作煮日常餸菜食用。如天氣熱無胃口，可選用涼拌方式製作。

進食宜忌：體質虛弱、寒性體質、脾胃虛弱和容易泄瀉的人不宜涼拌食用，可以煮熟後酌量食少許。

2.白肉苦瓜宜榨汁

功效：性寒味甘苦，具清熱瀉火、涼血降糖的作用。不同品種的苦瓜，在味道上或有少許分別，惟性質一致。若覺得綠苦瓜太苦，不妨吃白玉苦瓜，苦味較清淡且帶甘甜，水分又多，尤其適合榨汁飲用。

進食宜忌：體質虛弱、寒性體質、脾胃虛弱和容易泄瀉的人不宜涼拌食用，可以煮熟後酌量食少許。孕婦不宜飲苦瓜汁及大量食用熟苦瓜。

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