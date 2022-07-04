防曬｜塗防曬霜四貼士：戶外活動宜選SPF30以上及PA+++、全身需塗9茶匙、每兩小時補塗 (13:03)

炎夏陽光猛烈宜做足防曬措施，減低太陽紫外線對皮膚的傷害，皮膚白晳的人尤其要注重防曬，因皮膚較易曬傷和老化。防曬產品應如何選擇？塗防曬有什麼要注意？何時要補塗防曬？本文整理皮膚科專科醫生提供塗防曬貼士。
塗防曬四貼士
1. 選購防曬品留意SPF、PA、質地
夏天宜選擇較清爽的防曬產品，室內宜選用SPF15及PA+++的防曬霜，戶外宜選用SPF30或SPF50，及有PA+++的防曬霜。防曬霜主要有乳霜、乳液及噴霧3種，乳霜黏附皮膚效果較好，但質地較黏稠；乳液及噴霧的質地清爽，但黏附皮膚效果較差，或需要重複塗上。
2. 全身塗防曬需約9茶匙
防曬霜每次應塗抹足夠分量，防曬塗全身需約9茶匙：面部及頸部位置需要約1茶匙，軀幹前後位置需要約2茶匙，每邊上肢各需要約1茶匙，每邊下肢各需要約2茶匙。
3. 戶外活動每隔兩小時補塗
在戶外活動時，防曬霜要每隔兩小時補塗一次，並在流汗或游泳後補塗，要盡量避免觸摸臉部，以防抹去防曬霜。如果待在室內居多，半日補塗一次就足夠。
4. 頭皮、嘴唇、耳背及手背易忽略
防曬應均勻地塗在身體每個部分，一般人塗防曬時易忽略髮際線、眼部周邊、嘴部周邊、耳背及手背等位置。另外，頭皮防曬可用防紫外線的傘或戴帽等，嘴唇則可塗上嘴唇專用防曬唇膏。
資料來源：明報
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