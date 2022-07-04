天氣｜天文台總部本月共21日錄逾33度　1884年以來單月最多酷熱日子 (19:01)

【19:00】本港下午各區氣溫普遍上升至攝氏34度以上。本港地區今晚及明日（8月1日）天氣預測：大致天晴，最低氣溫約攝氏28度，明日天氣酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約攝氏34度，新界再高兩三度。吹微風。展望周二天氣酷熱。本周中後期有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

下午4時，熱帶低氣壓桑達集結在首爾之西南約530公里，預料向東北偏北緩慢移動，橫過黃海。熱帶低氣壓翠絲集結在濟州以南約620公里，預料向北移動，時速約28公里，橫過東海，移向朝鮮半島一帶。

【10:55】上午10時51分，氣溫攝氏30.9度，相對濕度74%。本港地區今日天氣預測：部分時間有陽光及有煙霞。天氣酷熱。下午局部地區有驟雨及雷暴。吹微風。［行雷閃電安全注意及實用資訊一覽【附查看閃電雷暴位置連結】］

高空反氣旋正覆蓋中國東南部。此外，驟雨及雷暴正影響南海北部。上午10時，熱帶低氣壓桑達集結在首爾之西南約570公里，預料向北緩慢移動，橫過黃海。

(天文台)

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