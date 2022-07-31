太陽眼鏡揀選貼士：鏡片宜選灰色茶色　鏡架較大較貼臉不易漏光 (11:37)

夏天太陽猛烈，出外時宜佩戴太陽眼鏡，避免眼睛受紫外線傷害。選購太陽眼鏡時，除了要光顧信譽良好的眼鏡店，本文綜合視光師提醒選擇太陽眼鏡的注意事項。
太陽眼鏡揀選貼士
‧宜選灰色茶色鏡片
購買太陽眼鏡選灰色、茶色的鏡片相對更有效阻隔能量較高的光，亦能減少戴上太陽眼鏡後視線顏色的轉變。能量較高的光大多是偏藍和偏紫，藍色或紫色鏡片無助阻隔這些光，故應避免選擇。
‧戶外活動宜戴深色鏡片
進行戶外活動如行山、釣魚等，宜選擇較深色鏡片；普通外出則可選較淺色鏡片。部分戴眼鏡的人會為方便而選用變色鏡片，留意鏡片變色效果主要受紫外線的強弱及環境溫度影響，過程需時，老人家或對光線變化適應力較弱的人或不適合佩戴變色鏡片。
‧鏡架較大較貼臉不容易漏光
鏡架大的太陽眼鏡覆蓋較好，保護眼睛的作用較高；鏡架較貼臉，亦不容易漏光且更有效阻隔光線。
‧有度數太陽眼鏡較重 夾片易漏光
戴眼鏡的人可選擇有度數太陽眼鏡鏡片或使用太陽眼鏡夾片，惟須注意有度數太陽眼鏡一般較重，久戴可能感到暈眩不適；太陽眼鏡夾片則容易漏光，保護作用比太陽眼鏡遜色，經常除戴眼鏡夾片可能會刮花眼鏡鏡片。
資料來源︰明報
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