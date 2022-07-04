好去處｜文化博物館看戰後香港音樂電視節目發展　8．24起窺探敦煌佛國世界【附8個推介展覽及講座資料】 (16:11)

近日天氣災熱，比起室外，很多市民選擇在室內進行休憩活動。康文署facebook專頁「康文＋＋＋」介紹8個博物館展覽或講座，讓市民空閒時有多個室內好去處，詳情如下：
●「囍緣──館藏婚嫁文物選粹」展覽
精選逾60組香港歷史博物館的珍貴婚嫁藏品，呈現本地華人的傳統婚姻禮儀和習俗。
地點：香港歷史博物館一樓大堂
日期：8月17日起
收費：免費入場
●「敦煌──千載情緣的故事」展覽
展出敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製洞窟，配合藝術科技及多媒體展示，呈現敦煌佛國世界中尊天、敬地、愛人的豐富情感。
地點：香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五
日期：8月24日至11月21日
收費：標準票10元；團體票7元；優惠票5元
●香港的光污染
由香港天文學會推廣部長歐永鏗，分享光污染對星空以及不同生物的影響，並會描述香港光污染的情況。
地點：香港太空館演講廳
日期：8月20日
收費：免費入場
●medialogue：似近還遠
藝術家譚若蘭將建築空間和自然界的流動連結，運用手造紙附以科技媒介，提供全面的感官體驗。
地點：香港視覺藝術中心
日期：即日至11月7日
收費：免費入場
●「八大‧尋龍記」展覽
展出8組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以嶄新角度及多媒體互動體驗，帶觀眾認識存在於億萬年前的恐龍對人類的啟示。
地點：香港科學館二樓展覽廳
日期：即日至11月16日
收費：免費入場
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●漢字城韻——書法中的詩舞畫樂
展出逾70件香港藝術家書法作品的館藏，以文學、舞蹈、圖像和音樂配合展示，讓觀眾暢遊詩舞畫樂之間，探索書法與生活的關係及所引發的香港當代創作。
地點：香港藝術館二樓香港藝術廳
日期：即日至2023年9月17日
收費：免費入場
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●「循聲覓道——香港非物質文化遺產」展覽系列
展示非物質文化遺產作為文化傳承的象徵，隨時代不斷向前演進，並以嶄新、創意的方式重新演繹本地傳統文化。
地點：香港非物質文化遺產中心（位於三棟屋博物館）
日期：即日起
收費：免費入場
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●「瞧潮香港60+」展覽
聚焦二戰後至2000年代初香港流行音樂、電影、電視和電台廣播節目的發展，旁及漫畫和玩具。透過逾1000件展品，闡述香港流行文化的演變。
地點：香港文化博物館一樓常設展館
日期：即日起
收費：免費入場
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活動情報：bit.ly/3mBqY1T
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