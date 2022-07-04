好去處｜文化博物館看戰後香港音樂電視節目發展　8．24起窺探敦煌佛國世界【附8個推介展覽及講座資料】 (16:11)

●「囍緣──館藏婚嫁文物選粹」展覽

精選逾60組香港歷史博物館的珍貴婚嫁藏品，呈現本地華人的傳統婚姻禮儀和習俗。

地點：香港歷史博物館一樓大堂

日期：8月17日起

收費：免費入場

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●「敦煌──千載情緣的故事」展覽

展出敦煌出土文物、石窟壁畫、臨摹絹畫及複製洞窟，配合藝術科技及多媒體展示，呈現敦煌佛國世界中尊天、敬地、愛人的豐富情感。

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館三、四及五

日期：8月24日至11月21日

收費：標準票10元；團體票7元；優惠票5元

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●香港的光污染

由香港天文學會推廣部長歐永鏗，分享光污染對星空以及不同生物的影響，並會描述香港光污染的情況。

地點：香港太空館演講廳

日期：8月20日

收費：免費入場

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●medialogue：似近還遠

藝術家譚若蘭將建築空間和自然界的流動連結，運用手造紙附以科技媒介，提供全面的感官體驗。

地點：香港視覺藝術中心

日期：即日至11月7日

收費：免費入場

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●「八大‧尋龍記」展覽

展出8組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以嶄新角度及多媒體互動體驗，帶觀眾認識存在於億萬年前的恐龍對人類的啟示。

地點：香港科學館二樓展覽廳

日期：即日至11月16日

收費：免費入場

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恐龍展｜科學館恐龍展率先睇 23米長梁龍、全球首展三角龍 7月6日起預約【短片．附預約連結】

●漢字城韻——書法中的詩舞畫樂

展出逾70件香港藝術家書法作品的館藏，以文學、舞蹈、圖像和音樂配合展示，讓觀眾暢遊詩舞畫樂之間，探索書法與生活的關係及所引發的香港當代創作。

地點：香港藝術館二樓香港藝術廳

日期：即日至2023年9月17日

收費：免費入場

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3分鐘短片看香港藝術館書法展 本地創作人編舞展現書法態勢 AI助參觀者與王羲之等「合作」寫書法

●「循聲覓道——香港非物質文化遺產」展覽系列

展示非物質文化遺產作為文化傳承的象徵，隨時代不斷向前演進，並以嶄新、創意的方式重新演繹本地傳統文化。

地點：香港非物質文化遺產中心（位於三棟屋博物館）

日期：即日起

收費：免費入場

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三棟屋非物質文化遺產中心展覽率先睇 開放式展示花牌、獅頭等【短片．多圖】

●「瞧潮香港60+」展覽

聚焦二戰後至2000年代初香港流行音樂、電影、電視和電台廣播節目的發展，旁及漫畫和玩具。透過逾1000件展品，闡述香港流行文化的演變。

地點：香港文化博物館一樓常設展館

日期：即日起

收費：免費入場

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