行雷閃電安全注意及實用資訊一覽【附查看閃電雷暴位置連結】 (12:24)

● 天文台雷暴警告10注意

1. 留在室內。室外工作的人，應躲入建築物內。

2. 勿游泳或進行其他水上運動，遠離水面，找尋地方躲避。

3. 避免使用電話或其他帶有插頭的電器，包括電腦。

4. 勿接觸天線、水龍頭、水管、鐵絲網或其他類似金屬裝置。

5. 避免用花灑淋浴。

6. 勿處理以開口容器盛載的易燃物品。

7. 勿站立在山頂，或接近導電性高的物體。樹木或桅杆容易被閃電擊中，應盡量遠離。

8. 不要躺在地上，潮濕地面尤其危險，因為閃電擊中物體後，電流會經地面傳開。應該蹲着，盡量減少與地面接觸的面積。

9. 留意暴雨可能隨時出現，勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

10.駕駛者倘駛經高速公路或天橋，應提防猛烈陣風或強陣風吹襲。

● 閃電雷暴位置有得查

市民可利用天文台網站「指定地點閃電戒備服務」和「大雨及雷暴區域資訊」，查看「雷暴警告」受影響範圍、閃電出現位置，及早防範和做好安全措施。

● 郊野公園天氣資訊QR Code 一掃即知遠足路徑最新天氣預報助揀路線

天文台與漁農自然護理署合作，在全港逾60個地方設立天氣資訊QR Code（二維碼），方便遠足者知悉遠足路徑的最新天氣資訊，並且按天氣變化，及早選定路線或更改行程。另外，市民可於天文台「香港遠足路徑天氣服務」網頁，查詢遠足心水路線未來7日沿途每小時的天氣預測。

● 天文台教你目測耳聽避雷暴 閃電雷聲同時出現即雷暴接近

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