法律Q&A｜律師：商標或版權沒註冊仍可控他人侵權　話你知侵權是什麼【短片】 (14:35)

問：什麼是侵權？日常生活中什麼情況可能被視作侵權？

答：侵權其中一種是侵犯知識產權（Intellectual Property），常見例子有侵犯版權（Copyrights）及侵犯商標（Trademarks）等。

侵犯版權即複製別人創作的文字、影片或音樂創作等。

．傳統例子：影印教科書、一份報章抄襲另一報章的文章等

．網絡時代例子：將別人製作的影片複製並發布在網絡平台，例如一些所謂「Backup（留底）」頻道

問：什麼是商標？有什麼情況是侵犯商標？

答：商標即：

．有助消費者辨識的商號或品牌的名稱及圖案等，其中可包括個人姓名

．可於知識產權署註冊

．根據《商標條例》，商標一經註冊，他人不可以隨意使用相關商標，否則可負上法律責任；即使未註冊，若商標已經有商譽（good will），而有人涉假冒相關商標出售商品或服務等，亦可提出普通法下的民事訴訟。

常見的侵犯商標例子：出售冒牌手袋、冒牌玩具及冒牌手表等

問：侵犯商標有何民事或刑事法律責任？

答：民事責任：商標擁有人可向侵權者進行民事索償，要求賠償損失，或要求侵權者交出利用侵權商標所賺取的利潤，以及要求法庭頒布禁制令禁止侵犯者繼續出售冒牌產品等。

刑事責任：根據《商品說明條例》，售賣冒牌物品屬刑事罪行，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。若商標擁有人發現有人出售侵犯自己商標的貨品，可向海關報案及提交證據，由海關向侵權者執法。

問：若「侵權者」不知道自己的行為已侵犯商標，是否需要負上法律責任？

答：若侵權者真誠地不知道及無理由相信自己行為侵犯版權或商標（例如他知道侵權是不法行為，但不知道正在影印的文件受版權保護），或毋須負上刑事法律責任；但若侵權者單純以「不知道侵犯版權是不法行為」作抗辯理由，仍須負上刑事法律責任。

問：市民如何避免侵權？

答：創作者應注意創作素材如文字及圖片是否完全屬原創；如不是，應先取得版權擁有人同意，才使用相關素材。

問：沒有申請註冊商標或版權，或無法確認商標或版權擁有人的作品，是否仍受法律保護？

答：根據《版權條例》，創作者只需發布了原創作品，例如一篇文章或一張照片，便自動擁有該作品的版權，毋須另行註冊。無法確認版權擁有人的作品則涉及灰色地帶，雖然創作者依然擁有相關版權，但侵權者可以不知情為抗辯理由，從而有可能免除法律責任。

文：謝美琳

侵權 相關報道：

梅啟明控電影《梅艷芳》侵權案 律師解答案中「商譽」爭議

梅啟明告電影《梅艷芳》侵權 庭上揭梅啟明未註冊電影商標 官明言浪費法庭時間

告電影《梅艷芳》侵權 梅啟明申索被剔除 批不公「一定上訴」