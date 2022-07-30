法律Q&A｜梅啟明控電影《梅艷芳》侵權案　律師解答案中「商譽」爭議 (14:33)

問：法官陸啟康在案中提到，本案帶出一個「有趣」的地方，就是梅啟明是否真正擁有「梅艷芳」的商譽（goodwill）。商譽是什麼？

答：商譽是無形的資產，是能讓消費者辨識的品牌，即使相關品牌未註冊成商標，如遭他人假冒，商譽擁有人依然可以根據普通法提出假冒訴訟（passing off）。

問：怎樣才算擁有商譽？

答：商譽是否在法律上存在，需要由法庭考慮多種因素，去裁定相關公司或商人有否在市場確立品牌的商譽。英國與香港在商譽有關的法律相近，以早前香港NOW TV起訴英國當地一家電視商推出「NOW」頻道涉及侵權一案為例，英國法庭裁定香港NOW TV在英國未享有商譽，因NOW TV在當地市場沒有客戶。

問：梅啟明是否真正擁有「梅艷芳」的商譽？

答：梅艷芳是著名歌手，她的名字的商譽會由本人所擁有；但歌手的商譽能否由親屬繼承，本港法庭暫時未具體處理過相關法律爭議，故法官認為這是一個「有趣」、但暫時毋需處理的法律問題。

問：法庭為何剔除梅啟明的申索？

答：案中被告安樂影片有限公司在案件仍未進入正式審訊前，以證據不足為由，向法庭申請剔除梅啟明的申索，法官聽取雙方陳辭後，裁定由於梅啟明註冊的「梅艷芳」商標屬珠寶類，但這商標並不適用於發布電影，理據不足，故剔除梅啟明的申索。

文：黃可兒

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