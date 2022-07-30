康文署34室內兒童遊戲室一覽　北區、屯門、天水圍4遊戲室設派籌安排 (11:41)

港島

●中西區（開放時間及查詢電話）

士美非路體育館

‧主題：恐龍樂園

‧入場限額：25人

●東區（開放時間及查詢電話）

港島東體育館

‧主題：航海歷險

‧入場限額：17人

●南區（開放時間及查詢電話）

香港仔體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：12人

鴨脷洲體育館

‧主題：小魚仙

‧入場限額：14人

赤柱體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：12人

●灣仔區（開放時間及查詢電話）

黃泥涌體育館

‧主題：中古城堡

‧入場限額：20人

黃泥涌體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：13人

九龍

●九龍城區（開放時間及查詢電話）

何文田體育館

‧主題：熱帶樹林

‧入場限額：17人

紅磡市政大廈體育館

‧主題：森林

‧入場限額：26人

●觀塘區（開放時間及查詢電話）

彩榮路體育館

‧主題：動物王國

‧入場限額：34人

藍田（南）體育館

‧主題：濕地

‧入場限額：25人

鯉魚門體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：25人

順利邨體育館

‧主題：森林

‧入場限額：25人

●深水埗區（開放時間及查詢電話）

北河街體育館

‧主題：糖果屋

‧入場限額：23人

石硤尾公園體育館

‧主題：森林

‧入場限額：25人

●黃大仙區（開放時間及查詢電話）

彩虹道遊樂場

‧主題：森林

‧入場限額：8人

彩虹道遊樂場

‧主題：海洋

‧入場限額：8人

蒲崗村道體育館

‧主題：再生能源

‧入場限額：25人

●油尖旺區（開放時間及查詢電話）

大角嘴體育館

‧主題：森林

‧入場限額：20人

新界

●葵青區（開放時間及查詢電話）

青衣西南體育館

‧主題：海洋

‧入場限額：39人

●北區（開放時間及查詢電話）

聯和墟體育館（粉嶺）

‧主題：環保小先鋒

‧入場限額：20人

‧派籌時間：使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。

保榮路體育館（上水）

‧主題：小小世界

‧入場限額：51人

‧派籌時間：使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。

●西貢區（開放時間及查詢電話）

坑口體育館

‧主題：奇妙水世界

‧入場限額：34人

香港單車館（將軍澳）

‧主題：極限運動

‧入場限額：38人

調景嶺體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：34人

●沙田區（開放時間及查詢電話）

馬鞍山體育館

‧主題：奇趣礦洞

‧入場限額：10人

圓洲角體育館

‧主題：森林

‧入場限額：34人

●大埔區（開放時間及查詢電話）

大埔墟體育館

‧主題：田園

‧入場限額：25人

●荃灣區（開放時間及查詢電話）

荃灣體育館

‧主題：海洋

‧入場限額：34人

●屯門區（開放時間及查詢電話）

兆麟體育館

‧主題：太空

‧入場限額：42人

‧派籌時間：每個使用時段前45分鐘；名額先到先得，額滿即止。

●元朗區（開放時間及查詢電話）

屏山天水圍體育館

‧主題：大自然

‧入場限額：20人

天暉路體育館

‧主題：海洋世界

‧入場限額：34人

‧派籌時間：每個使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。

●離島區（開放時間及查詢電話）

長洲體育館

‧主題：長洲特色（包山、張保仔洞、滑浪風帆）

‧入場限額：34人

東涌文東路體育館

‧主題：航海歷險

‧入場限額：40人