康文署34室內兒童遊戲室一覽　北區、屯門、天水圍4遊戲室設派籌安排 (11:41)

近日天氣時晴時雨，除了室外公園，康文署亦有室內兒童遊戲室，供家長帶小朋友在不受天氣影響下「放電」。明報電子平台組整理各區康文署兒童遊戲室資料，其中北區的聯和墟體育館和保榮路體育館、屯門區的兆麟體育館，以及元朗區的天水圍天暉路體育館，均設有派籌安排。
港島
●中西區（開放時間及查詢電話）
士美非路體育館
‧主題：恐龍樂園
‧入場限額：25人
●東區（開放時間及查詢電話）
港島東體育館
‧主題：航海歷險
‧入場限額：17人
●南區（開放時間及查詢電話）
香港仔體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：12人
鴨脷洲體育館
‧主題：小魚仙
‧入場限額：14人
赤柱體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：12人
●灣仔區（開放時間及查詢電話）
黃泥涌體育館
‧主題：中古城堡
‧入場限額：20人
黃泥涌體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：13人
九龍
●九龍城區（開放時間及查詢電話）
何文田體育館
‧主題：熱帶樹林
‧入場限額：17人
紅磡市政大廈體育館
‧主題：森林
‧入場限額：26人
●觀塘區（開放時間及查詢電話）
彩榮路體育館
‧主題：動物王國
‧入場限額：34人
藍田（南）體育館
‧主題：濕地
‧入場限額：25人
鯉魚門體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：25人
順利邨體育館
‧主題：森林
‧入場限額：25人
●深水埗區（開放時間及查詢電話）
北河街體育館
‧主題：糖果屋
‧入場限額：23人
石硤尾公園體育館
‧主題：森林
‧入場限額：25人
●黃大仙區（開放時間及查詢電話）
彩虹道遊樂場
‧主題：森林
‧入場限額：8人
彩虹道遊樂場
‧主題：海洋
‧入場限額：8人
蒲崗村道體育館
‧主題：再生能源
‧入場限額：25人
●油尖旺區（開放時間及查詢電話）
大角嘴體育館
‧主題：森林
‧入場限額：20人
新界
●葵青區（開放時間及查詢電話）
青衣西南體育館
‧主題：海洋
‧入場限額：39人
●北區（開放時間及查詢電話）
聯和墟體育館（粉嶺）
‧主題：環保小先鋒
‧入場限額：20人
‧派籌時間：使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。
保榮路體育館（上水）
‧主題：小小世界
‧入場限額：51人
‧派籌時間：使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。
●西貢區（開放時間及查詢電話）
坑口體育館
‧主題：奇妙水世界
‧入場限額：34人
香港單車館（將軍澳）
‧主題：極限運動
‧入場限額：38人
調景嶺體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：34人
●沙田區（開放時間及查詢電話）
馬鞍山體育館
‧主題：奇趣礦洞
‧入場限額：10人
圓洲角體育館
‧主題：森林
‧入場限額：34人
●大埔區（開放時間及查詢電話）
大埔墟體育館
‧主題：田園
‧入場限額：25人
●荃灣區（開放時間及查詢電話）
荃灣體育館
‧主題：海洋
‧入場限額：34人
●屯門區（開放時間及查詢電話）
兆麟體育館
‧主題：太空
‧入場限額：42人
‧派籌時間：每個使用時段前45分鐘；名額先到先得，額滿即止。
●元朗區（開放時間及查詢電話）
屏山天水圍體育館
‧主題：大自然
‧入場限額：20人
天暉路體育館
‧主題：海洋世界
‧入場限額：34人
‧派籌時間：每個使用時段前30分鐘；名額先到先得，額滿即止。
●離島區（開放時間及查詢電話）
長洲體育館
‧主題：長洲特色（包山、張保仔洞、滑浪風帆）