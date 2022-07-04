MIRROR演唱會事故｜法律Q&A　舞蹈員若屬自僱仍可索償 (15:18)

問：僱主在事件中有何責任？

答：根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任促進工作上的安全，包括提供合適的指導、訓練及監督，以確保僱員的安全及健康，以及提供安全的工作環境等。

僱主對僱員提供安全工作地點的責任，是不能轉交他人的（non-delegable）；即使僱主聘用了工程承辦商設計及建造工作地點，僱主仍然有責任採取合理措施，檢查工作環境是否安全。

問：若事件中受傷的成員及舞蹈員屬僱員，能否向僱主索償？

答：首先，僱員若因工受傷，無論僱主有否疏忽，受傷僱員亦受《僱員補償條例》保障，病假期間僱主仍然需要支付五分之四薪金、醫療費用，以及支付經勞工處「判傷」評估的喪失工作能力賠償。

另外，受傷的僱員可向僱主以及涉嫌疏忽的工程承辦商同時進行民事索償，追討痛楚及生活便利損失賠償（PSLA，即Pain, Suffering and Loss of Amenities），收入損失及醫藥費等。

問：舞蹈員若以自僱身分工作，會否在索償上有阻滯？如何決定申索人是否自僱？

答：法庭在衡量申索人是否自僱時，會考慮一系列因素，例如舞蹈員自己對安排的工作時間及方式等有否控制權；工作時的器材由誰提供及擁有；舞蹈員是否需要就自己的舞蹈業務自負盈虧等。若法庭認為沒有僱傭關係，申索人屬自僱，則不能按《僱員補償條例》追討工傷，但舞蹈員依然可以根據普通法，向可能疏忽的承辦商進行民事索償。

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