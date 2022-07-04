MIRROR演唱會事故︱紅十字會設心理支援熱線 (09:21)

香港紅十字會表示，心理支援熱線服務至今約一半來電者為當場目擊，其他為看到網上影片等，會出現失眠等情況，另有一些是網上片段引發精神狀況復發。截至上午9時，熱線接到36人來電，於WhatsApp或Telegram收到45個查詢。

古天樂表示，沒有人希望意外發生，冀公眾為傷者祈福，又指出當下最重要是專注處理及協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。

香港紅十字會稱，公眾若因上述意外事件引致情緒不安，可致電「Shall We Talk」心理支援熱線，服務由受相關訓練的職員及義工提供，並由臨牀心理學家作出專業支援。該會提醒，若感困擾，宜暫停觀看相關片段、社交媒體或新聞；找朋友傾訴或陪伴；照顧自己，盡可能休息。

熱線號碼：+852 5164 5040（市民亦可以WhatsApp短訊+852 5164 5040或Telegram @hkrcshallwetalk預約服務）

熱線服務時間：

- 即時（7月29日凌晨）至7月29日晚上10時正

- 7月30日上午10時正至晚上6時正