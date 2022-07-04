酷熱開風扇｜長吹風扇誘發中暑、中風？家庭醫生解迷思【附吹風扇注意事項】 (10:41)

天氣酷熱，除冷氣外，風扇亦是消暑解熱的好幫手。不過，坊間有說，在戶外長吹風扇會導致中暑？晚上睡覺長時間吹風，又會誘發中風風險？家庭醫生劉浩濂接受明報電子平台組訪問，解答有關吹風扇的迷思，並提醒睡覺開風扇注意事項。
問：酷熱天氣下，在室外吹風扇可導致中暑？
答：在室外吹風扇而導致中暑的風險十分低。一般來說，人體在酷熱天氣下處於室外會自然排汗，而且室外環境空氣相對流通，吹風扇導致中暑的情況很少會出現。只有在環境溫度比人體溫度高的情況，吹風扇時變相吹「熱風」，才可能致中暑。
問：晚上睡覺長吹風扇，會否增加中風風險？
答：暫時未有醫學研究證明長吹風扇會增加中風風險。惟要留意，風扇長時間固定吹向頭，或令人體黏膜變乾，造成不適，甚至出現呼吸道感染，長者尤其須注意。另外，風扇長時間固定吹向身體某個部位，或令該部位的肌肉因降溫而變得繃緊。
劉浩濂提醒晚上睡覺開風扇，宜注意以下三點：
1. 風扇大小：風扇非愈大愈好。風扇愈大，風量愈強，就算已選擇搖擺模式，都可能會長時間吹着身體同一位置。
2. 送風模式：將風扇調校至搖擺模式，盡量不要固定風扇，避免長時間吹着身體同一位置。風扇在搖擺模式時有助增加空氣對流，幫助揮發周圍熱力。
3. 風力：如果許可，可將風扇調校至自然風或中、細風模式，避免長時間吹強風。
劉浩濂強調，酷熱天氣下最重要是補充足夠水分，以防中暑。
文：何芍盈
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