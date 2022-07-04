酷熱開風扇｜長吹風扇誘發中暑、中風？家庭醫生解迷思【附吹風扇注意事項】 (10:41)

問：酷熱天氣下，在室外吹風扇可導致中暑？

答：在室外吹風扇而導致中暑的風險十分低。一般來說，人體在酷熱天氣下處於室外會自然排汗，而且室外環境空氣相對流通，吹風扇導致中暑的情況很少會出現。只有在環境溫度比人體溫度高的情況，吹風扇時變相吹「熱風」，才可能致中暑。

問：晚上睡覺長吹風扇，會否增加中風風險？

答：暫時未有醫學研究證明長吹風扇會增加中風風險。惟要留意，風扇長時間固定吹向頭，或令人體黏膜變乾，造成不適，甚至出現呼吸道感染，長者尤其須注意。另外，風扇長時間固定吹向身體某個部位，或令該部位的肌肉因降溫而變得繃緊。

劉浩濂提醒晚上睡覺開風扇，宜注意以下三點：

1. 風扇大小：風扇非愈大愈好。風扇愈大，風量愈強，就算已選擇搖擺模式，都可能會長時間吹着身體同一位置。

2. 送風模式：將風扇調校至搖擺模式，盡量不要固定風扇，避免長時間吹着身體同一位置。風扇在搖擺模式時有助增加空氣對流，幫助揮發周圍熱力。

3. 風力：如果許可，可將風扇調校至自然風或中、細風模式，避免長時間吹強風。

劉浩濂強調，酷熱天氣下最重要是補充足夠水分，以防中暑。

文：何芍盈

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