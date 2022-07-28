黑熱病｜石家莊市井陘礦區一度防黑熱病為由禁養狗　一文了解黑熱病 (15:26)

●什麼是內臟利什曼病？

．又稱黑熱病，是最嚴重的利什曼病（Leishmaniasis）

．由原生動物寄生蟲引發，經被感染的雌性雙翅目白蛉（沙蠅）叮咬傳播；一些感染者不會出現任何症狀

．宿主包括人類、動物、寄生蟲和白蛉病媒

．主要影響身體內臟器官，病徵包括不規則發燒、體重下降、肝脾腫大和貧血

．世衛估計全球每年有5萬至9萬宗新病例；2020年向世衛報告的新病例中，90%以上發生在巴西、中國等10個國家

●如何診斷內臟利什曼病？

結合臨牀病徵與寄生蟲或血清檢測

●內臟利什曼病能治療嗎？

現時有高效安全的抗利什曼藥物，尤其可治療內臟利什曼病。本港衛生署建議，患者即使皮膚病變已癒合，也應盡早諮詢醫生。

●如何預防利什曼病？

現時沒有有效疫苗可預防利什曼病，最佳預防方法是避免被沙蠅叮咬，包括穿著淺色長袖衣服和長褲、住宿於有空調或裝有防蚊網的地方，以及於外露的皮膚及衣服上搽上含有避蚊胺（DEET）的驅蚊劑。

資料來源：世界衛生組織、香港衛生署旅遊健康服務