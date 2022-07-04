新冠疫情｜本月最少4公院多於一病房現感染群組　一文睇清涉及人數　最大群組錄20個案 (14:28)

錄得逾一個病房或部門出現感染群組的公立醫院：

●香港佛教醫院

．護養病房（20宗）：7月5日公布，涉一名病人及3名職員，其後數日陸續錄得個案，最終共16名病人及4名職員染疫。

．紓緩治療科病房（18宗）：7月14日公布，涉及7名病人及5名職員，其後陸續增至共13名病人及5名職員確診，其中3名病人不治。

●大埔那打素醫院

．膳食部（4宗）：7月5日公布4名膳食部員工染疫，他們負責準備病人膳食，工作時有穿戴合適個人防護裝備；醫管局內部調配人手，病人膳食服務無受影響。

．內科混合病房（10宗）：7月7日公布，涉7名病人及一名護士，其後個案陸續增加，合共9名病人及一名護士染疫。

．內科男病房（3宗）：7月8日公布，首名病人於7月4日確診，醫院追蹤時發現同病房另外兩名病人染疫，群組累計3名病人陽性。

●伊利沙伯醫院

．放射治療部（8宗）：7月13日公布放射治療部兩名護士及5名醫生染疫，其後再增一名醫生確診。

．第一個骨科病房（4宗）：7月10日公布首名病人陽性，其後陸續發現個案，累計兩名病人及兩名護士染疫。

．第二個骨科病房（10宗）：7月15日公布，涉及4名病人，其後陸續增至6名病人及3名職員染疫；其中一名病人確診前曾接受手術，術後一度入住深切治療部，一名曾為病人插喉或移除喉管的深切治療部護士亦確診。

●九龍醫院

．第一個康復科病房（9宗）：7月20日公布，涉及3名病人及一名職員，其後陸續錄得個案，累計8名病人及一名職員染疫。

．第二個康復科病房（4宗）：7月22日公布，涉及3名病人及一名職員。

*註：醫管局於7月23至26日發新聞稿，指出九龍醫院院內感染組群合共新增4名病人及1名職員檢測陽性，但未有註明是否屬於上述病房群組。

醫管局總行政經理關慧敏於周一（25日）的疫情記者會指出，醫管局非常緊張近期院內多宗感染個案。醫管局上周起要求較高風險病房員工包括腫瘤科、血科等，除每天快測外每周須做兩次核酸檢測，有關安排本周將擴至精神科和療養科，並有意進一步推動前線人員接受核酸檢測。

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