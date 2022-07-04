防曬｜兒童比成人更易曬傷　醫生提醒塗防曬要平均、記得補塗【附曬傷徵狀、護理、紓緩不適方法】 (08:45)

在沙灘玩耍，兒童出汗或游泳時，防曬霜會退掉，若果不及時補塗，在陽光下一會兒就可以曬傷。

曬傷徵狀：紅腫、痛、脫皮

兒童曬傷與成人一樣，最常見的是皮膚紅腫、嚴重的會長水泡，感覺皮膚痛、接着皮膚會變乾燥、搔癢和脫皮。

曬傷護理：勿再曬、宜保水、潤膚

鄭志文表示，兒童曬傷後的護理與成人差不多，先是避免再曬，注意保水及潤膚，千萬不要讓小朋友抓傷曬傷的地方。

紓緩曬傷不適的方法：

‧冷敷

‧使用蘆薈或含有蘆薈的乳液

倘若皮膚明顯發紅，甚至出現腫痛，鄭志文提醒要帶小朋友看醫生。情況嚴重時，醫生可能會處方類固醇塗在患處。

防曬／曬傷 實用資訊：

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戴口罩也要防曬 皮膚科醫生：戶外活動需全臉塗防曬 每兩小時補搽

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