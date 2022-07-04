防曬｜兒童比成人更易曬傷　醫生提醒塗防曬要平均、記得補塗【附曬傷徵狀、護理、紓緩不適方法】 (08:45)

烈日當空，倘若成人完全沒有塗防曬霜或太陽油，家庭醫生鄭志文表示可能半小時已經曬傷，兒童幼嫩的皮膚可能更短時間，不消十多分鐘已經曬傷。鄭志文解釋，年紀愈小的孩子皮膚愈幼嫩、角質層愈薄，皮膚的保水功能不好，對紫外線亦更敏感；加上兒童不懂照顧自己，所以容易曬傷。他提醒家長替兒童塗防曬霜要平均，否則會造成局部皮膚曬傷。
在沙灘玩耍，兒童出汗或游泳時，防曬霜會退掉，若果不及時補塗，在陽光下一會兒就可以曬傷。
曬傷徵狀：紅腫、痛、脫皮
兒童曬傷與成人一樣，最常見的是皮膚紅腫、嚴重的會長水泡，感覺皮膚痛、接着皮膚會變乾燥、搔癢和脫皮。
曬傷護理：勿再曬、宜保水、潤膚
鄭志文表示，兒童曬傷後的護理與成人差不多，先是避免再曬，注意保水及潤膚，千萬不要讓小朋友抓傷曬傷的地方。
紓緩曬傷不適的方法：
‧冷敷
‧使用蘆薈或含有蘆薈的乳液
倘若皮膚明顯發紅，甚至出現腫痛，鄭志文提醒要帶小朋友看醫生。情況嚴重時，醫生可能會處方類固醇塗在患處。
防曬／曬傷 實用資訊：
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