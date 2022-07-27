跑步｜全港6康文署室內緩跑徑　朝7晚11免費開放 (10:21)

天氣持續酷熱，戶外跑步或增中暑或熱衰竭風險，市民可考慮前往康文署體育館的免費室內緩跑徑，但注意在新型冠狀病毒疫情下，使用人數限制為原來的85%。明報電子平台組整理6個設有免費室內緩跑徑的康文署體育館地點及資料。
1. 香港公園體育館
緩跑徑長度：約162米
地址：中環紅棉路29號
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：34
2. 彩榮路體育館
緩跑徑長度：約163米
地址：觀塘彩榮路58號
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：34人
3. 保榮路體育館
緩跑徑長度：162米
地址：新界上水百和路19號
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：17人
4. 天暉路體育館
緩跑徑長度：約130米
地址：天水圍天瑞路63號
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：25人
5. 調景嶺體育館
緩跑徑長度：約150米
地址：將軍澳翠嶺路2號
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：34
6. 坑口體育館
緩跑徑長度：150米
地址：將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1-3樓
開放時間：每日上午7時至晚上11時（定期保養日除外）
限制人數：34人
詳情可參考康文署網頁