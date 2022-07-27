跑步｜全港6康文署室內緩跑徑　朝7晚11免費開放 (10:21)

天氣持續酷熱，戶外跑步或增中暑或熱衰竭風險，市民可考慮前往康文署體育館的免費室內緩跑徑，但注意在新型冠狀病毒疫情下，使用人數限制為原來的85%。明報電子平台組整理6個設有免費室內緩跑徑的康文署體育館地點及資料。