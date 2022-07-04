消費券2022｜八達通Q&A：第一階段尾期1000元消費券未領　第二階段會否領不到？一文解答疑問 (13:46)

Q：如果八達通卡的儲值額已到儲值限額，應如何領取消費券？

A：現時八達通卡的儲值額上限為3000元，若儲值額已到上限，市民需要先使用卡內的儲值額，當儲值額低於3000元時再領取已發放但未領的消費券。

例如八達通本已有2500元餘額，拍卡時只會領到500元消費券，待儲值額再少於3000元時才能再拍卡領取未領的消費券。市民可在2023年9月30日前分開多次領取消費券。

Q：本已在第一階段選用八達通領券的市民，若仍未全數領取第一階段消費券，會影響第二階段的消費券派發嗎？

A：不影響，領取消費券的先後次序會根據發放日期而定，市民在拍卡時會先領取發放日期較早的消費券。

市民是否已全數領取所有過去消費券計劃下發放的消費券，不影響第二階段消費券8月7日發放的安排。

Q：若市民在第一階段消費券計劃仍未累積滿4000元合資格消費，因此未領取尾期1000元消費券，第二階段計劃繼續選用八達通領券會否有問題？合資格消費的累積又如何計算？

A：合資格消費會先計入第一階段計劃所需的累積總額內，其餘多出的消費會自動計入第二階段的累積總額內。

市民最遲需於2022年10月31日前累積滿4000元合資格消費，即可於同年11月16日領取第一階段尾期1000元消費券。

惟市民須留意，2022年11月1日起，無論第一階段的合資格消費累積總額是否已達4000元，所有合資格消費均會計算入第二階段的累積總額。

Q：八達通卡的儲值額即將到上限，市民會先領取公共交通費用補貼或消費券？

A：市民拍卡時會先領取較早發放的公共交通補貼或消費券。若兩者同日發放，會先領取公共交通費用補貼。

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