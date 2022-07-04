自費檢疫酒店貴賓專車服務　有檢疫酒店收費至少2000元【附預約等詳情】 (20:09)

因應外地抵港人數增多，由機場前往指定檢疫酒店的點對點交通服務需求亦有所上升，政府昨日（25日）推出更多點對點交通服務，接載機場抵港者前往指定檢疫酒店【詳見連結】，其中包括自費指定檢疫酒店的士及貴賓專車服務。明報電子平台組今（26日）致電查詢了其中兩間提供貴賓專車服務的檢疫酒店，詳情如下：
香港港麗酒店（網站）
預約流程：最遲3日前透過電郵：hkghc_concierge@conradhotels.com預約
．需提供名稱等基本資料
．預約後酒店會通知住客該時段能否提供服務
．如需取消服務，需在原預約時間4小時或之前取消，否則無法退還訂金
收費：一輛車每小時600元，最少預約2小時（需付訂金1200元）
．最多可容納3人
．由旅客落機起開始計時及收費，例如：落機時間為下午3時，到達酒店為晚上7時，合共4小時
．不足1小時亦作1小時計算
．酒店表示初步預計每程收費約2400元
地址：香港金鐘道88號太古廣場
查詢：2822 8828
香港W酒店（網站）
預約流程：最遲48小時前預約
收費：一輛車全程2000元
．需先付全額；一旦預約成功，無法退款
．最多可容納3人，以及共5件行李
地址：九龍柯士甸道西1號
查詢：3717 2222
旅客可自行向相關檢疫酒店【名單】查詢是否提供貴賓專車服務。