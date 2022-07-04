自費檢疫酒店貴賓專車服務　有檢疫酒店收費至少2000元【附預約等詳情】 (20:09)

香港港麗酒店（網站）

預約流程：最遲3日前透過電郵：hkghc_concierge@conradhotels.com預約

．需提供名稱等基本資料

．預約後酒店會通知住客該時段能否提供服務

．如需取消服務，需在原預約時間4小時或之前取消，否則無法退還訂金

收費：一輛車每小時600元，最少預約2小時（需付訂金1200元）

．最多可容納3人

．由旅客落機起開始計時及收費，例如：落機時間為下午3時，到達酒店為晚上7時，合共4小時

．不足1小時亦作1小時計算

．酒店表示初步預計每程收費約2400元

地址：香港金鐘道88號太古廣場

查詢：2822 8828

香港W酒店（網站）

預約流程：最遲48小時前預約

收費：一輛車全程2000元

．需先付全額；一旦預約成功，無法退款

．最多可容納3人，以及共5件行李

地址：九龍柯士甸道西1號

查詢：3717 2222

旅客可自行向相關檢疫酒店【名單】查詢是否提供貴賓專車服務。

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