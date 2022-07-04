一文看新防疫措施　院舍員工探訪者檢測要求．自費的士赴檢疫酒店．試行改良版電子健康申報系統 (12:06)

本文整理本周推行的防疫措施，供市民參考。
●自費指定檢疫酒店的士服務
的士業界以試辦形式安排100輛的士，由7月25日起為抵港者提供由機場前往指定檢疫酒店的接載服務。乘客須自費使用，按表繳付車費及相關附加費，例如隧道及行李費。服務時間為每日早上8時至翌日凌晨2時。如抵港者有意自費乘搭的士前往檢疫酒店，可在完成入境手續及認領行李後，通知入境大堂的工作人員，並按指示前往乘搭指定檢疫酒店的士的位置候車及上車。[相關新聞公報]
●7月27日起 院舍員工須每7天做一次核酸檢測
政府於7月27日開始，要求所有院舍員工（不論有否接種新冠疫苗）須每7天進行一次核酸檢測。為便利員工進行核酸檢測，政府將安排指定檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝讓員工自行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本。員工亦可選擇親身到全港各區的社區檢測中心／流動採樣站進行免費核酸檢測，向檢測站人員表明身分及出示相關證明便可獲安排優先檢測。所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行作快速抗原測試，測試結果須為陰性方可如常上班。[相關新聞公報]
●7月28日起 將試行改良版電子健康申報系統
香港時間7月28日凌晨零時起，試行改良版電子健康申報系統，要求來港者在登機前提早完成衛生署的網上電子健康申報並取得二維碼。健康申報二維碼的有效時間將為96小時，即來港者可最早在預定抵港時間的前3天遞交申報表（例如星期四抵港的人士可由星期一開始遞交申報表）。[相關新聞公報]
●8月1日起 院舍探訪者須持48小時內核酸檢測陰性證明
由8月1日起，所有訪客（公務探訪除外）須於探訪前接受核酸檢測，並提供其48小時內的核酸檢測陰性結果證明，方可到院舍探訪。訪客可選擇到社區檢測中心，並向工作人員說明檢測原因是為符合院舍探訪的要求，以獲得免費檢測。在3個月內曾確診的新冠康復者，亦須接受有關核酸檢測。[相關新聞公報]