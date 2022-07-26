紅樹林生態國際日　話你知紅樹5大特徵　印洲塘海岸公園品種最齊 (15:00)

紅樹林是什麼？

．一道海岸天然防禦牆，可抵禦海平面上升、侵蝕

．有高效碳匯能力，可以吸收大量碳，在生態系統扮演重要角色

．紅樹不一定是紅色，亦未必是一棵樹

．可生存在鹹淡水交界的水域及適應間歇性被水浸泡着

．部分紅樹植物含大量丹寧酸，令其汁液呈紅色

鄉郊辦facebook指出，香港位處於鹹淡水交界的珠江河口，屬亞熱帶氣候，適合紅樹林生長。當中印洲塘海岸公園是全港擁有最齊全紅樹品種的紅樹林，1979年更成為「具特殊科學價值地點」。公園毗鄰的荔枝窩紅樹林則可找到香港所記錄全部八種真紅樹，例如以胎生苗形式繁殖、看上去雪茄的木欖，而其泥灘亦為招潮蟹、彈塗魚等生物提供食物和棲息地。

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指定的海岸公園及海岸保護區——印洲塘海岸公園

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