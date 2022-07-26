兩招除衣物汗漬汗味：梳打粉乾茶包助吸汗味　白醋浸衫除汗漬【短片】 (10:46)

酷熱天氣下容易出汗，衣物常有汗漬和汗臭味，應如何清洗？用乾茶包、梳打粉和白醋可幫助解決衣物汗漬和汗臭味。
兩招除衣物汗漬汗臭味
1. 乾茶包梳打粉助吸汗味
運動後未能即時回家洗衫，可在放臭衫的膠袋內放入乾茶包或梳打粉吸味，避免汗衫愈「罨」愈臭。
2. 白醋浸衫去汗味汗漬
想去除衣物的汗漬和汗味，可預備一盆清水並加入適量白醋，先將衣物浸泡20分鐘後，再放入洗衣機洗滌。
‧去除汗漬：視乎衣物多寡，小量衣物加半杯白醋（約135毫升），大量衣物可加半支醋（約300毫升），浸泡20分鐘，再放入洗衣機按正常程序洗滌。
‧去除汗味：視乎衣物多寡加1/3杯白醋（約90毫升）或半杯白醋，浸泡20分鐘，再放入洗衣機。留意：白醋不能混合洗衣清潔劑，以免影響除臭效果。若衣物汗味很重，在未能徹底解決汗味前，切勿使用柔順劑，以免汗味更難去除。
注意：絲質、羊毛質料的衣物或有防水功能的風褸不適宜浸醋。
資料來源：資深家務助理導師張鳳娟
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