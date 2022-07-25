濕熱天氣「夏乏」易倦食慾減　中醫教沖西洋參石斛茶、按神庭穴提神 (08:45)

夏天天氣酷熱，容易無精神無胃口。註冊中醫胡玘君表示，夏天又濕又熱，不少人會留在室內歎冷氣，惟室內空氣不流通，容易出現易倦、無法集中精神、食慾不振等徵狀。中醫以「夏乏」解釋此現象，夏天易使脾胃受困，身體處於陰虛及氣虛狀態，常見徵狀包括：食慾不振、食入即飽或食後脘腹脹滿、大便溏薄、精神不振、少氣懶言、倦怠嗜臥、面色萎黃不華、消瘦、舌苔薄白等。胡玘君講解如何從飲食及按穴紓緩「夏乏」。
西洋參石斛茶補氣陰清胃熱
脾胃受困，飲食宜以清補為主，進食清淡、滋陰的食物。胡玘君教自製西洋參石斛茶，西洋參有補氣陰之效，石斛能清胃熱和生津明目。以6克西洋參和6克石斛，加500毫升沸水沖泡飲用，可以全日翻沖飲用。留意，陽虛（即畏寒怕冷、四肢不溫）的人不宜飲用。
按神庭穴助提神
神庭穴在頭額正中線上前髮際後五分處（見圖2），有安神利竅、祛風泄熱的作用。可每日按10下，若感覺疲勞，可再按10下。
註：各人身體狀況不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。
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