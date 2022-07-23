天氣｜天文台：周日市區最高氣溫35度　下周持續酷熱晴朗 (20:56)

【16:35】本港下午各區氣溫普遍上升至35度左右，新界北部更高達38度。根據天文台網站資料，上水最高氣溫一度高達38.2度。

本港地區今晚及明日（24日）天氣預測，天晴，最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度。吹和緩西南風。展望7月餘下時間持續酷熱晴朗。下周初氣溫普遍可達35度或以上。

【11:25】上午11時10分，天文台錄得32.5度，相對濕度66%，酷熱天氣警告現正生效。本港地區今日（23日）天氣預測日間陽光充沛，天氣酷熱，最高氣溫約36度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩西南風。

展望7月餘下時間持續酷熱晴朗，下周初氣溫普遍可達35度或以上。

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