大暑．二十四節氣｜大暑天飲食以清為補　中醫教煲度暑粥【附4款粥食譜】 (11:34)

大暑4款度暑粥

1. 冬瓜荷葉粥

功效：冬瓜利水消水腫、清熱毒及止煩渴，而且富含水分，有助針對小便赤痛、尿黃問題，冬瓜皮祛濕利水兼加強解暑；冬瓜核則有美顏、潤腸通便的作用。荷葉有清熱解暑、升發清陽之力，亦有降血壓及去膩的作用。此粥最好空肚食用，有助醒腸。

材料：冬瓜半斤、乾荷葉5克、白米1碗、水4-5碗

製法：白米洗淨，冬瓜可保留皮和核，外皮輕輕洗刷洗淨。白米、冬瓜和水先煲約1小時，再加乾荷葉焗15-20分鐘，即成。荷葉毋須進食，只取其氣及芳香。

中醫煲粥貼士：林冠​傑教路，可以用黏度較高的米如珍珠米，或用白米加糯米（比例約為4：1），煮粥方式則以燉粥較佳，因為「風」比較少。度暑粥建議煮好後盡快食用，因為放置太長時間味道會變濃。

2. 綠豆芹菜粥

功效：綠豆解毒清暑，涼而不傷脾胃，可解百毒。芹菜有清肝膽熱，除脂利咽之效。

材料：白米半碗、綠豆1碗、芹菜1扎（約150克）、水4-5碗

製法：芹菜洗淨摘除頭尾和葉備用。白米綠豆洗淨，加水煲1至1.5小時，差不多煲好時（約最後10-15分鐘）放入芹菜，按個人喜好加適量糖或鹽，即成。

3. 藿香粥

功效：藿香（或稱廣藿香）針對暑濕、脾胃濕、寒濕及四時感冒等問題。此粥有清心煩、祛濕，以及改善飽滯和胃口不佳問題。

材料：藿香1兩、陳皮1角、白米1碗、水4-6碗

製法：白米洗淨，加水和陳皮煲約1.5小時，藿香放入煲湯袋，加進粥焗20分鐘後取出，即成。藿香毋須進食，只取其氣及芳香。

4. 金銀菜百合粥

功效：白菜較涼，可以清熱；菜乾則潤燥，針對肺燥熱、陰虛。鮮百合補肺利咽，鮮蓮子能安神健脾，南北杏可開胸化痰，鹹瘦肉有助健脾補氣及間接除心火。夏天不少人進出冷氣地方，痰較多，此粥有清熱降火、補肺化痰、安心神的作用。

材料：菜乾100克、白菜200克、鮮百合20克、鮮蓮子（連芯）20克、南北杏20克、鹹瘦肉50克、白米1-1.5碗、水4-6碗

製法：鹹瘦肉用鹽醃過夜，然後用水稍沖。此粥煲約1.5小時，先洗淨材料，菜乾浸約1個多小時，與白菜、白米、水和南北杏先煲45分鐘，再加鹹瘦肉煲，最後15分鐘加入鮮百合和鮮蓮子，即成。

文：何芍盈

大暑食譜、養生貼士：

三伏天全年最熱 中醫提醒三伏天飲食、天灸注意 按穴助止汗

大暑飲食宜清不宜濃 中醫推介4食物解暑健脾清心火

冬瓜清熱治水腫 中醫提醒食過量或致腹瀉

大暑食療：三豆湯

中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌

粥 相關資訊：

食粥Q&A｜白粥性涼還是正氣？中醫提醒稀生滾粥或會刺激胃部

早餐食粥較易消化 中醫提醒勿把粥當水飲 糖尿病患慎吃

夏天食粥心得︱中醫建議攤涼吃 配小量鹹食材助補鹽分

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom