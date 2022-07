該相片由劍橋公爵夫人凱特操刀拍攝,是本月初威廉王子一家人前往英國一個沙灘時所拍。相中的喬治身穿淺藍色上衣,背景隱約可見沙灘。

George is turning 9! 🎂🎈 pic.twitter.com/3VmttlX8ui

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 21, 2022